Napoli, Borsa Mediterranea del Turismo: nessun rinvio per il Coronavirus. Al via dal 22 marzo

Progecta conferma le date della ventiquattresima edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo. L’appuntamento con la borsa napoletana resta fissato alla Mostra d’Oltremare di Napoli da venerdì 20 a domenica 22 marzo. L’ideatore di BMT, Angioletto de Negri, spiega: “Progecta ha deciso di non cambiare i suoi programmi diversamente da altre importanti fiere nazionali programmate in questo periodo, perché dalla tradizionale “piazza di primavera del turismo” tutte le imprese, unite, possano gridare la voglia di una ripresa che per natura del settore non può essere differita di settimane o qualche mese, e di recuperare la dignità di comparto economico vitale per il Paese, che le polemiche assurde di questi giorni e tanta disinformazione hanno messo in discussione in maniera pericolosa”.

La forza del sistema turistico si manifesterà attraverso la credibilità e il carisma di tanti personaggi del turismo organizzato che puntano sulla BMT per ripartire, capitanati da de Negri a cui si affiancheranno importanti esponenti del settore, dai rappresentanti di Governo al Presidente dell’ENIT Giorgio Palmucci, dal Presidente di Gattinoni Network Franco Gattinoni al Presidente di UVET Luca Patanè ed ai presidenti delle associazioni di categoria ASTOI Confindustria Viaggi, Fiavet, FTO, da imprenditori del tour operating come Federico Naar e l’amministratore di Alidays, Davide Catania, del country manager MSC Crociere Leonardo Massa e da chiunque voglia essere presente per chiedere a chi non è capace di gestirci, di farsi subito da parte.

“Saremo tutti insieme con la schiena dritta contro chi non è in grado di comprendere i danni che sta causando al turismo attraverso i media, senza prendere alcun provvedimento concreto a favore dell’imprenditoria ed in particolare del settore turismo distrutto da allarmismi inutili e più pericolosi di una guerra” commenta Angioletto de Negri.