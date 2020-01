Napoli, Borsa mediterranea del turismo: salone dedicato a camper, caravan e campeggio

Si amplia la proposta della Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2020, grazie al salone dedicato al Camper, Caravan, Campeggio e al turismo all’aria aperta. Anche per il mercato del centro-sud Italia arriva, quindi, la possibilità di visitare una grande fiera dedicata al turismo itinerante nelle sue varie forme, dal Caravanning al Camper Style, alle attrezzature per il campeggio e per il turismo outdoor e alla ricettività territoriale. Un’occasione unica in una condizione di mercato del settore produttivo in importante crescita sul piano nazionale (+ 20% del 2018 sul 2017) e che vede il centro-sud invertire positivamente la tendenza (+ 57%) in un quadro di un ricco potenziale turistico come quello del Mezzogiorno d’Italia. L’appuntamento fieristico sarà anche un’occasione per rilanciare in Campania e nel Mezzogiorno, grazie al nuovo interesse dimostrato dagli amministratori locali, una grande campagna per la realizzazione di una rete di strutture e di servizi per il turismo itinerante in grado di offrire nuove opportunità ai turisti europei e italiani di conoscere e frequentare un territorio straordinario per clima, natura, cultura, enogastronomia. Il turismo all’aria aperta è infatti una forza trainante nell’economia italiana che coinvolge una filiera produttiva ampia e integrata: dalla produzione degli autocaravan, caravan, all’impiantistica per campeggi e aree di sosta e camper service, all’accessoristica, alla promozione e marketing territoriale. I numeri di questo particolare comparto turistico sono significativi. Solo nel nostro Paese i camper immatricolati sono 230.000, le caravan 64.000 (+ 70% in 10 anni), il loro fatturato è di un miliardo, il giro di affari complessivo è invece di oltre 2,5 miliardi di euro annui, i turisti italiani e stranieri che praticano il turismo all’aria aperta in Italia sono più di 8 milioni. L’adesione all’esposizione dei maggiori concessionari campani del settore, con la presentazione dei marchi più importanti e delle attrezzature tecnologiche più innovative, mette nelle condizioni il turista neofita di fare le scelte di acquisto migliori e quello storico di adeguare ed arricchire il proprio mezzo alla vigilia della programmazione della vacanza.