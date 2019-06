Domani, a partire dalle 12, la pizzeria Brandi festeggia il 130esimo anniversario della Margherita con un pranzo di solidarietà organizzato in collaborazione con la Caritas diocesana di Napoli Per l’occasione varranno predisposti dei gazebo lungo via Chiaia (angolo vicolo Sant’Anna di Palazzo) dove saranno offerti degli assaggi, in sinergia con l’associazione Pizzaioli Napoletani (Apn) presieduta da Sergio Miccù