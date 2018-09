Napoli, a breve il cantiere di via Marina ad un’altra ditta

“Nei prossimi giorni, sarà chiuso l’affidamento alla prossima ditta che sa perfettamente che i lavori vanno consegnati entro marzo 2019”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando del cantiere stradale di via Marina, bloccato per problemi con la ditta aggiudicataria. “Sono dispiaciuto più che preoccupato – ha affermato – perché davvero questo è un incidente di percorso di cui la città e l’amministrazione non hanno alcun tipo di responsabilità”. “Capita che a volte – ha concluso – ditte che legittimamente sì aggiudichino legale non sono in realtà adeguate, in questo caso ci hanno creato molti problemi”.