Napoli, bus Ctp (in servizio dal 2002) prende fuoco nel deposito. Autista intossicato

Un bus della Ctp (Compagnia Trasporti Pubblici) di Napoli ha preso fuoco dopo essere arrivato nel deposito di Arzano a fine servizio. Lo rende noto L’Usb che aggiunge “era in servizio dal 2002″. Grazie all’intervento tempestivo dei dipendenti CTP, presenti in quel momento al deposito, l’incendio e stato domato con l’utilizzo degli estintori a polvere. L’autista del mezzo, ha mostrato segni di intossicazione: è stato portato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non appaiono gravi.

È da circa due anni che la manutenzione degli autobus è completamente al collasso. Dopo la messa in liquidazione della Na.Met che si occupava della manutenzione degli autobus dell’impianto di Arzano, anche gli altri depositi (Teverola e Pozzuoli) sono stati abbandonati dal manutentore a cui non sono state pagate le fatture. Di conseguenza i dipendenti e gli utenti rischiano quotidianamente, vedi il mezzo bus in fiamme oggi al deposito di Arzano – dichiarano il segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella e il responsabile dipartimentale Ctp della Fit Ciro Montella -. Anzi a settembre si procede al noleggio e si valuta di subappaltare le linee a qualche privato: siamo contrari a questa politica aziendale. Dobbiamo aspettare il morto – concludono Langella e Montella – per richiedere un intervento reale per la messa in sicurezza degli automezzi?”.