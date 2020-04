Napoli, Camera di commercio-Confesercenti Campania: patto per il rilancio dopo l’emergenza Covid

“Un confronto cordiale e costruttivo nel segno della responsabilità che getta le basi per una maggiore tutela delle imprese”. Così presidente della Camera di commercio di Napoli Ciro Fiola commenta l’incontro, svoltosi nel Palazzo della Borsa, con il presidente di Confesercenti Campania – Molise, Vincenzo Schiavo e a cui ha preso parte anche il vicepresidente vicario Fabrizio Luongo, promotore dell’incontro. “Confesercenti è disponibile a studiare ed elaborare con la Camera di commercio di Napoli nuove opportunità per le aziende del nostro territorio piegate dall’emergenza Covid-19 – spiuega Fiola – E riconosce la Camera di commercio di Napoli quale primaria istituzione del sistema delle imprese e pertanto siamo disponibili ad una elaborazione comune per predisporre piani concreti mirati all’individuazione di nuove occasioni di sviluppo economico per le imprese della provincia di Napoli, con concreti investimenti economici”.

“Così – si legge nella nota diffusa dall’ente camerale – si amplia e si fortifica la governance della terza Camera di commercio d’Italia nel segno di un importante rilancio e di una ricostruzione economica alla luce del grave momento che vivono le 340mila imprese del territorio sul covid-19”. “Nei prossimi giorni – prosegue la nota – l’interlocuzione tra Confesercenti e Camera di commercio di Napoli si intensificherà per aggiornare le azioni programmatiche unitamente alle organizzazioni che fino ad oggi hanno assicurato collaborazione nel consiglio camerale, nonché con le associazioni datoriali del territorio che vogliano nel senso della responsabilità proporre iniziative e programmi innovativi per le imprese per superare l’emergenza sanitaria ed economica”.