Napoli campione: Bbc e media scozzesi celebrano l’eroe McTominay

La Bbc ha celebrato Scott McTominay definendo il centrocampista scozzese “l’eroe” dello scudetto del Napoli. In un lungo servizio sul sito, l’emittente britannica sottolinea che con il dodicesimo gol stagionale rifilato al Cagliari, l’Mvp della Serie A “ha cementato il suo posto come leggenda del club”. La Bbc sottolinea la “scelta coraggiosa e ispirata” di lasciare il Manchester United la scorsa stagione e racconta l’amore della citta’ per questo calciatore a cui sono stati dedicati altarini con tifosi in kilt o a sventolare bandiere scozzesi. Vengono anche elencati gli affettuosi soprannomi dei tifosi, da Scotto a McFratm (tradotto in McBro), da McTerminator ad apribottiglie. Tra le curiosita’ raccolte dall’emittente c’e’ la foto del cartello esposto in una pizzeria napoletana di Edimburgo con la faccia di McTominay e la scritta: “Napoli. McTominay. Pizza: in questo ordine”. Anche i media scozzesi hanno dato ampio risalto allo scudetto conquistato dai due prodotti d’esportazione McTominay e Billy Gilmour. “A livello di club”, ha scritto lo Scotsman, “solo un trionfo in una coppa europea di una squadra scozzese potrebbe eclissare quanto accaduto a Napoli”.