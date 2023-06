Napoli campione, da Serena Autieri e Arisa a Emma e Noah (da Tel Aviv): tante star alla festa del Maradona

Riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni “è una grandissima emozione”. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervistato al Tg1. Uno scudetto che va “dedicato innanzitutto alla città, a tutti i napoletani e ai tifosi, in Italia e nel mondo”, prosegue sottolineando che quella di stasera allo stadio Maradona “sarà una grande festa” dove “ci saranno tanti attori, da Silvio Orlando ad Alessandro Siani, da Francesco Paolantoni a Biagio Izzo. Poi Marisa Laurito, Serena Autieri, Gigi D’Alessio, Avitabile, Arisa, Emma e la bellissima e bravissima Noah da Tel Aviv”. Nodo da sciogliere per il futuro, invece, la scelta del prossimo allenatore dopo l’addio anticipato di Spalletti: “Ci vuole tempo, ragazzi. Sangue freddo e pazienza. Stasera godiamoci la festa, poi abbiamo tutto il mese di giugno per distendere gli animi, armarci con le giuste armi e affrontare questo problema che abbiamo già risolto tante volte, perché è da 14 anni che siamo in Europa, unica squadra italiana”, conclude De Laurentiis.