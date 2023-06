Napoli campione, Tangenziale con vista sul maxiscudetto. Lo proietta il Centro commerciale Azzurro

Un maxiscudetto luminoso proiettato sulla propria facciata, ben visibile dall’alto e dalla Tangenziale di Napoli: così il Centro commerciale “Azzurro” di Napoli, sede in via Cintia a un paio di minuti a piedi dallo stadio “Maradona”, festeggerà oggi, domenica 4 giugno, lo scudetto e la fine del fantastico campionato del Napoli tricolore. Saranno raffigurati, in particolare, uno scudetto in movimento, il logo del Napoli e il volto di Diego Armando Maradona. L’operazione di videomapping è realizzata da Conad, gruppo proprietario del Centro commerciale Azzurro in collaborazione con Artled srl, società fra i leader nazionali nel settore.

Il Centro commerciale Azzurro, sede a Napoli in via Cintia, è l’unico centro commerciale urbano della città di Napoli. Inaugurato nel febbraio 2016, include 27 attività commerciali distribuite su tre livelli per una superficie di circa 11.000 metri quadri e dispone di oltre 1.200 posti auto su 5 livelli, risultando così il parcheggio più grande in assoluto fra tutti quelli nelle vicinanze dello stadio “Maradona”. Fra i brand presenti, Conad Superstore, Euronics, OVS, Decathlon, H&M, e varie attività fra cui ristorazione, entertainment, parafarmacie, ufficio postale, parrucchiere, agenzia viaggi, animazione per bambini, assistenza disabili e anziani, area relax e altro.