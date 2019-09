Napoli, caos e ritardi al concorsone della Regione: il Formez chiede scusa

“Le fotocopiatrici non hanno funzionato come avrebbero dovuto. Chiediamo scusa ai concorsisti”. Così il portavoce del Formez Sergio Talamo in merito ai ritardi registrati stamattina durante la prima prova preselettiva del corso-concorso promosso dalla Regione Campania per assumere 2173 dipendenti negli enti pubblici. “Le prove – spiega il portavoce del Formez – sono state estratte in tempo reale, la mattina stessa e alla presenza di testimoni. È una garanzia di trasparenza oltre che una procedura che seguiamo sempre. Mai si sono registrati problemi del genere. Verificheremo le responsabilità. La previsione era di partire alle 11 invece la prova è iniziata alle 12,30. Capisco il senso di stanchezza di molte persone. Ora, per le prossime prove, dobbiamo risolvere questo problema che è del tutto logistico”.