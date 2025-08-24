Napoli capitale, al Meeting Freni e Manfredi rilanciano il tema. RIvellini: Adesso un documento bipartisan

“Lo scorso 27 maggio, al Maschio Angioino, come presidente di Napoli Capitale ho organizzato il primo e unico confronto bipartisan sul futuro della nostra città, con la partecipazione dei rappresentanti nazionali e regionali di tutti i principali partiti e con la presenza del Sindaco di Napoli. In quell’occasione lanciai, con unanime consenso, la proposta di riconoscere a Napoli lo status speciale di Città Capitale, al pari di Roma e Milano. Quella proposta fu subito raccolta dal deputato della Lega Gianpiero Zinzi, che l’ha portata in Parlamento presentando un emendamento alla legge su Roma Capitale. Anche il sindaco Gaetano Manfredi, con i suoi riferimenti istituzionali, ha concretamente sostenuto l’iniziativa. Oggi leggo, con grande soddisfazione, che il sottosegretario Freni, al Meeting di Rimini, ha rilanciato il tema proprio insieme al sindaco”. Lo scrive il coordinatore della Lega a Napoli Enzo Rivellini, presidente di Napoli Capitale. “A loro, all’onorevole Zinzi e a tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato per questo obiettivo va il mio sincero ringraziamento – continua Rivellini -. Sia chiaro: questa battaglia non appartiene a una parte politica, ma all’intera città e a chi la ama. Ora, però, serve un passo in più: la sfida è difficile e gli ostacoli saranno tanti. Per questo propongo che, nei prossimi giorni, tutti i protagonisti di quel primo incontro – parlamentari, esponenti politici e istituzionali – si ritrovino a Palazzo San Giacomo, dal sindaco di Napoli, per sottoscrivere un documento bipartisan, da trasmettere al Governo e al Parlamento. Un documento che dica chiaramente che Napoli è, da sempre, Città Capitale – non solo del Meridione, ma dell’intero Mediterraneo. Lo è per Storia, Cultura, posizione geografica e bellezza, ed è oggi fondamentale riconoscere a Napoli questa prerogativa, perché il Mediterraneo è tornato al centro del mondo. Chi ama Napoli deve lavorare unito, superando divisioni e appartenenze, per raggiungere un traguardo difficile ma storico.Questa sfida non riguarda il colore politico, ma il futuro dei nostri figli”. Lo dichiara il coordinatore della Lega a Napoli Enzo Rivellini, Presidente Napoli Capitale. Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier