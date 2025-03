Napoli capitale dei diritti umani: al via il primo corso europeo “Human Rights Ambassador”

Prende il via, presso la sala Caratteri della Fondazione Foqus, il primo percorso formativo “Human Rights Ambassador”, promosso per la prima volta a livello europeo dalla Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, con FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli ETS, e in collaborazione con l’Università di Napoli “L’Orientale” e l’Università degli studi di Napoli Federico II.

Un corso che rappresenta un’importante opportunità per laureati e attivisti già impegnati nel campo dei diritti umani, desiderosi di trasformare la loro conoscenza in azione concreta. È la prima volta che la RFK organizza un corso post-laurea in Europa, che prende avvio oggi con le due università napoletane e insieme a Foqus, dove l’organizzazione per i diritti civili promossa da Kerry Kennedy ha aperto una nuova sede a ottobre.

Il programma si propone di formare futuri formatori e promotori della difesa dei diritti civili, particolarmente competenti su aspetti legislativi, organizzativi, culturali e sociali che attengono alla mai risolta questione dei diritti civili. Attraverso un approccio integrato e multidisciplinare,con docenti ed esperti delle diverse materie che fanno riferimento ai diritti, i partecipanti esploreranno temi fondamentali, come la storia e gli obiettivi dei diritti umani globali, le tecniche più innovative per la loro difesa e promozione, l’interazione tra lingua e diritti, l’applicazione ai diversi ambiti delle comunità fragili o esposte alle marginalizzazioni.

Struttura del Programma Formativo

Il percorso prevede una formazione in due fasi:

● Fase Base: 8 moduli per un totale di 50 ore, che offrono una panoramica completa e multidisciplinare dei diversi temi riferibili alla difesa e all’affermazione dei diritti umani, esplorando aspetti legislativi, culturali e sociali, nei contesti locali come in quelli internazionali.

● Fase Specializzata: 10 ore dedicate ad approfondire un tema a scelta, che potrà spaziare dal diritto dei minori al diritto del lavoro o ad altre aree specifiche.

I moduli coprono argomenti fondamentali, come le tecniche didattiche e di coinvolgimento delle comunità, la storia e gli obiettivi dei diritti umani globali, la lingua e i diritti (anche in chiave computazionale), il lavoro degli attivisti nelle aree e nei paesi dove la democrazia e il rispetto delle persone è messa a rischio o calpestata, e, infine, approfondimenti sui diritti dei minori, sulle relazioni tra diritti, culture e territori, nonché sui diritti del lavoro.

Opportunità per i Partecipanti

Il bando è stato rivolto a laureati già impegnati nel campo dei diritti umani. Si sono candidati più di 70 giovani, tra iu quali sono stati selezionati 20 partecipanti e 5 uditori. Tutti insieme hanno iniziato oggi a seguire in aula le lezioni, si tratta di un percorso che li porterà a ottenere il titolo di “Human Rights Ambassador”. Al termine del percorso, i partecipanti potranno anche concorrere per 5 borse di studio meritorie, riconosciute sulla base della valutazione dei formatori.

Evento Conclusivo e Celebrazione

Nel maggio 2025, in occasione del centenario della nascita di Robert F. Kennedy, i partecipanti saranno insigniti ufficialmente del titolo di “Human Rights Ambassador” durante una cerimonia che vedrà la partecipazione della Presidentessa della Fondazione Kennedy, Kerry Kennedy, presente a Napoli in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita dell’importante politico americano, che dedicherà ai partecipanti una lectio magistralis e un dibattito a porte chiuse.

Contestualmente, l’Università L’Orientale organizzerà un evento dedicato ai Diritti Umani e alla Fondazione Kennedy, rafforzando l’impegno nel diffondere e promuovere la cultura dei diritti.