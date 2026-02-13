Napoli capitale dei motori: supercar e auto d’epoca protagonisti alla Mostra d’Oltremare dal 4 al 7 giugno

Presentata ieri la seconda edizione di Automoto Napoli expo, in programma dal 4 al 7 giugno prossimi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’evento, che conferma il suo ruolo di fiera più grande del Centro-Sud Italia dedicata ai motori a 2 e a 4 ruote, è organizzata da Auto Moto EuroFiera S.p.A. di Luigi Iossa e Cesare Barra, in collaborazione con la Federazione Italiana Supercar, di cui è presidente Luigi Iossa, in partnership con il Project-Event “Colcasco” e con il patrocinio del Comune di Napoli. Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso settembre ha registrato oltre 40.000 spettatori in tre giorni, Automoto Napoli expo 2026 sarà ancora più grande con una affluenza prevista di circa 100.000 visitatori grazie al raddoppio dei padiglioni espositivi, che diventeranno sei, e a un’area esterna di oltre 40.000 mq dedicata a spettacoli, test drive ed eventi speciali. Visitatori e operatori del settore potranno conoscere le ultime tendenze in fatto di design, tecnologia e prestazioni; auto di lusso, sportive, d’epoca e di ultima generazione, novità dal mondo delle due ruote, veicoli elettrici, ibridi e soluzioni di mobilità sostenibile, vivendo un’esperienza coinvolgente tra motori, spettacolo e innovazione.

“Automoto Napoli expo torna a Napoli con una seconda edizione ancora più grande e importante – racconta Luigi Iossa, presidente della Federazione Italiana Supercar e organizzatore dell’evento – con la presenza di auto e moto, supercar e altre auto da sogno, modelli speciali, auto d’epoca ed elettriche, e poi ancora dimostrazioni di guida sicura, esibizioni spettacolari e momenti di intrattenimento per tutti. Napoli si conferma capitale mediterranea dell’automobilismo”. Cesare Barra, amministratore di Automoto Euro fiera spa Napoli e co-organizzatore dell’evento, illustra le aree tematiche: “Sono previste un’area tuning e un’area food più ampia, oltre a espositori e collezionisti di marchi iconici come Ferrari e Lamborghini. La pista dedicata alla guida sicura sensibilizzerà il pubblico sull’importanza della sicurezza stradale. Inoltre, riproporremo la partecipazione dell’Esercito con parate e alzabandiera. Non mancheranno sorprese e novità ancora da svelare.” L’evento dedicherà uno spazio speciale alle auto storiche. Sabatino De Rosa, responsabile di questo settore, spiega: “Avremo un’area museale con veicoli dagli anni Venti agli anni Sessanta, club di marca e un concorso d’eleganza riservato a supercar e auto d’epoca. Ci sarà anche una gara di regolarità: un’occasione unica per ammirare autentici capolavori su quattro ruote.” Riflettori anche sulla sicurezza stradale: Stefano Silvestro, responsabile del progetto Col Casco, sottolinea: “Anche quest’anno puntiamo su percorsi formativi e attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani e agli automobilisti, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza sempre più concreta ed efficace”.

Alla presentazione dell’evento, svoltasi nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli e aperta dall’assessore alla Sicurezza e alla Legalità del Comune di Napoli Antonio De Iesu, hanno partecipato fra gli altri il presidente della Mostra d’Oltremare di Napoli Remo Minopoli; il vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa; il consigliere comunale di Napoli Luigi Musto; il viceprefetto di Napoli Fabiola De Feo, il Responsabile Sezione Antifrode e controlli Ufficio Dogane Napoli Rodolfo Scuotto, il presidente di Filiera Moda Italia Carlo Casillo e il presidente della Fondazione Ad astra Luciano Lepre.

Fra le altre attività in programma sono previste l’esposizione di veicoli delle principali case automobilistiche e motociclistiche nazionali e internazionali con modelli iconici e novità di mercato; test drive con possibilità per il pubblico di provare alcuni veicoli esposti, vivendo un’esperienza di guida unica ed emozionante; spettacoli e intrattenimento con show acrobatici ed esibizioni di stuntman; educazione alla sicurezza stradale in collaborazione con scuole di guida sicura e con il supporto operativo dei corpi speciali delle Forze dell’Ordine, dei servizi di soccorso e sanitari; incontri con professionisti del settore e momenti di confronto con ingegneri, designer ed esperti del mondo automotive e motociclistico.