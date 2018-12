Napoli capitale del contrabbando di Bionde

È stato presentato il 17 dicembre uno studio della Intellegit (Start Up della Università di Trento) e della BAT (British American Tobacco Italia) sul fenomeno del contrabbando di sigarette a Napoli.

Alla tavola rotonda, tenutasi presso la sede della Camera di Commercio di Napoli, hanno partecipato il Procuratore della Repubblica Giovanni Melito ed il Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli dott Luigi Riello oltre al comandante regionale della Campania della GdF Gen Virgilio Pomponi.

All’incontro, avrebbe dovuto partecipare anche il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On Carlo Sibilia, trattenuto però a Roma per l’approvazione della finanziaria,il quale non ha fatto mancare però il suo contributo inviando un messaggio di saluto ed assicurando il suo personale impegno e del Governo per la repressione di tale fenomeno.

La ricerca della Intellegit, ha appurato che napoli detiene i, primato nazionale per il contrabbando con percentuali che toccano il 24% contro l’8,8% della media nazionale.

“La causa di una tale diffusione del fenomeno, è riconducibile principalmente al fattore prezzo”, ha spiegato il Prof. Di Nicola della Università di Trento.

A rimarcare tale concetto, è ritornato anche il comandante provinciale della GdF Gen D’Alfonso che ha chiarito che negli anni passati, la tolleranza al fenomeno era probabilmente dovuta alla necessità di arginare fenomeni di natura diversa è ancora più pericolosi.

Oggi purtroppo, ha concluso il Generale D’Alfonzo, il fenomeno ha assunto caratterizzazioni ancora più pericolose che oltre a vedere un ingente danno all’Erario, sta diventando sempre più uno strumento a disposizione di altre organizzazioni criminali per i loro traffici.

Dagli ultimi dati acquisiti, è evidente anche il collegamento del contrabbando di sigarette con alcune frangie del terrorismo internazionale che rende la questione ancora più delicata.

A concludere il convegno è stato chiamato il Presidente ed Ad di BAT Andrea Conzonato che oltre a complimentarsi con la GdF per l’impegno profuso, ha sottoscritto unitamente al Generale D’Alfonso il protocollo di intesa che impegna la BAT a fornire ben 15 autovetture al comando provinciale di Napoli nel triennio 2019-2021 che saranno utilizzate nella repressione del fenomeno del contrabbando.

Ciro Silvestri