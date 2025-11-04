Napoli capitale del fantasy: eventi alla Mostra d’Oltremare e a Palazzo Serra di Cassano

Sabato 15 e domenica 16 novembre il Fantasy Day torna tra i suoi appassionati per presentare nuovi progetti e iniziative. Il pubblico del Fantasia Book Party, il festival internazionale del fantasy letterario ospitato alla Mostra d’Oltremare di Napoli, troverà anche le postazioni dell’Associazione Altanur, dedicate ai tre pilastri dell’immaginario fantastico: Fantasy Day, Fantasy Day Film Festival e I Lazahar.

In occasione del Fantasia Book Party, gli organizzatori del Fantasy Day hanno deciso di fare un regalo ai fan: chi prenoterà il biglietto attraverso i canali social ufficiali avrà diritto a uno sconto del 50%.

L’appuntamento anticipa di pochi giorni il Convegno “Le Connessioni Inattese”, in programma venerdì 22 novembre a Palazzo Serra di Cassano, organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Il Fantasy Day è una delle principali fiere italiane dedicate al mondo del fantastico, che nel 2026 celebrerà la sua diciannovesima edizione. Ogni anno a San Giorgio a Cremano accoglie ospiti di fama nazionale e internazionale: fumettisti, content creator, cosplayer, crew K-Pop, doppiatori, scrittori e game master. Qualità, partecipazione e creatività sono i tratti distintivi di un evento ormai punto di riferimento per la community nerd.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fantasyday.it e sui canali social ufficiali.

Il Fantasy Day Film Festival, giunto alla quarta edizione, nasce come costola del Fantasy Day ed è dedicato al cinema di genere fantastico. Collaborazioni di rilievo, attenzione alla formazione dei giovani e cura nella selezione dei cortometraggi ne fanno un appuntamento di livello internazionale. I film in concorso, provenienti da tutto il mondo, sono valutati da una giuria di esperti e studenti universitari.

Dettagli e programma su www.fantasydayfilmfestival.it e sui social.

Il progetto I Lazahar, ideato da Giuseppe Buonaguro e Maria Germano, rappresenta invece il lato letterario dell’universo fantasy napoletano. La saga Dark Fantasy, ambientata tra storia e leggenda, racconta le avventure di quattro adolescenti impegnati nella lotta contro l’Avanzata del Male. Al Fantasia Book Party, il mondo dei Lazahar prenderà vita grazie alla gara di cosplay letterario, dove i personaggi si animeranno tra il pubblico.

Presso la postazione dedicata sarà disponibile il primo volume della saga, “Nigredo – I Lazahar” (Douglas Edizioni).

Ulteriori informazioni su www.thelazahars.com e www.douglasedizioni.com.