Napoli capitale del K-Pop: festival a Edenlandia tra show, contest e cosplay

La cultura pop della Corea del Sud arriva a Napoli con il K-Pop Fest, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo a Edenlandia, primo festival del Sud Italia interamente dedicato al mondo K-Pop e alla cultura pop coreana.

Per due giorni il parco di Edenlandia si trasformerà in un universo “K”, con musica, danza, spettacoli, artigianato, gastronomia asiatica e momenti dedicati alla cultura tradizionale coreana. L’evento celebra anche il recente successo internazionale del film d’animazione KPop Demon Hunters, premiato alla notte degli Oscar come miglior film di animazione, e della canzone Golden, che ha conquistato la statuetta come migliore canzone originale, diventando il primo brano K-Pop a vincere nella categoria.

Edenlandia diventa l’arena del K- Pop

Cuore della manifestazione sarà il PalaEden, il teatro di Edenlandia, che ospiterà gli spettacoli e le attività del festival dalle 10 alle 20 in entrambe le giornate. Il programma prevede esibizioni delle scuole di danza sulle coreografie della canzone “Golden”, contest K-Pop, sfilate cosplay a premi, spazi dedicati all’artigianato e un’area gastronomica con specialità asiatiche.

Particolarmente attesi gli appuntamenti live di mezzogiorno e delle 17, con lo Show Huntrix, il gruppo K-Pop femminile virtuale protagonista del film KPop Demon Hunters. Le doppiatrici italiane dei personaggi Rumi, Mira e Zoey interpreteranno dal vivo il trio di cacciatrici di demoni che combatte le creature oscure utilizzando la musica.

Tradizione e cultura coreana

Non mancherà uno spazio dedicato alla tradizione: i visitatori potranno indossare gli hanbok, gli abiti tradizionali coreani proposti da Kotalia, con la possibilità di vestirli anche per bambini e persino per gli animali domestici.

Il festival vuole raccontare il fenomeno globale dell’Hallyu, l’“Onda coreana”, che negli ultimi anni ha trasformato la Corea del Sud in una vera potenza culturale internazionale, influenzando musica, moda, cinema e tendenze giovanili in tutto il mondo.

Un festival diffuso e gratuito

Accanto agli eventi del PalaEden, il palco centrale del parco ospiterà un grande spazio dedicato alla K-Culture, con accesso gratuito. Qui si svolgeranno raduni di fan, contest musicali, karaoke e momenti di socialità per gli appassionati del genere.

L’iniziativa coinvolgerà le community italiane più attive dedicate alla cultura coreana, tra cui Koreame e Coreapoli, insieme al grande raduno K-Pop organizzato da We Are Keet. Previsti anche contest musicali con premi offerti da Evertour e Ketours, oltre a raduni cosplay, karaoke e sfide canore dedicate alle note più alte dei brani K-Pop.

Il K-Pop Fest si presenta così come un evento giovane e partecipato, pensato per trasformare Napoli in un punto di riferimento per gli appassionati della cultura pop coreana nel Sud Italia.