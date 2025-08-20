Napoli capitale della fede e della cultura, dal 25 agosto via alla 75ª Settimana liturgica nazionale 

Un evento senza precedenti nella storia religiosa e culturale di Napoli: dal 25 al 28 agosto 2025 si terrà nel capoluogo partenopeo la 75ª Settimana liturgica nazionale, manifestazione che per  la prima volta approda in città e che assume quest’anno un carattere di assoluta eccezionalità.
Mai prima d’ora, infatti, un Segretario di Stato Vaticano aveva preso parte all’iniziativa: sarà  il Cardinale Pietro Parolin, a nome del Santo Padre, a conferire all’appuntamento un rilievo  istituzionale e mediatico di respiro internazionale.
Un altro momento di particolare intensità sarà la celebrazione di apertura con i Vespri,  presieduti dal Cardinale don Mimmo Battaglia, con la straordinaria esposizione del Busto e del  Sangue di San Gennaro. Un gesto rarissimo, che intreccia la solennità liturgica con la tradizione  popolare, in un ponte unico tra la millenaria devozione napoletana e il rinnovamento spirituale della  Chiesa.
Oltre al suo valore religioso, la Settimana Liturgica avrà importanti ricadute economiche e  turistiche: circa 500 studiosi, liturgisti e fedeli da tutta Italia animeranno la città, con benefici  diretti per il settore ricettivo e culturale. Sarà anche l’occasione per riscoprire il patrimonio artistico  e architettonico di Napoli, attraverso tre percorsi dedicati: i tesori del Duomo, il complesso di San  Lorenzo Maggiore e la Chiesa monumentale di San Gregorio Armeno, oltre che il complesso  paleocristiano di Cimitile.
La manifestazione si configura così come un appuntamento di risonanza nazionale e  internazionale, rafforzando l’immagine di Napoli come capitale spirituale e culturale del  Mezzogiorno e inserendosi a pieno titolo nel cammino verso il Giubileo 2025. Tutti gli  appuntamenti principali saranno inoltre trasmessi in streaming sul canale YouTube  dell’Arcidiocesi di Napoli, per garantire la massima partecipazione. 

 

