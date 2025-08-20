Napoli capitale della fede e della cultura, dal 25 agosto via alla 75ª Settimana liturgica nazionale 

Un evento senza precedenti nella storia religiosa e culturale di Napoli: dal 25 al 28 agosto 2025 si terrà nel capoluogo partenopeo la 75ª Settimana liturgica nazionale, manifestazione che per la prima volta approda in città e che assume quest’anno un carattere di assoluta eccezionalità.

Mai prima d’ora, infatti, un Segretario di Stato Vaticano aveva preso parte all’iniziativa: sarà il Cardinale Pietro Parolin, a nome del Santo Padre, a conferire all’appuntamento un rilievo istituzionale e mediatico di respiro internazionale.

Un altro momento di particolare intensità sarà la celebrazione di apertura con i Vespri, presieduti dal Cardinale don Mimmo Battaglia, con la straordinaria esposizione del Busto e del Sangue di San Gennaro. Un gesto rarissimo, che intreccia la solennità liturgica con la tradizione popolare, in un ponte unico tra la millenaria devozione napoletana e il rinnovamento spirituale della Chiesa.

Oltre al suo valore religioso, la Settimana Liturgica avrà importanti ricadute economiche e turistiche: circa 500 studiosi, liturgisti e fedeli da tutta Italia animeranno la città, con benefici diretti per il settore ricettivo e culturale. Sarà anche l’occasione per riscoprire il patrimonio artistico e architettonico di Napoli, attraverso tre percorsi dedicati: i tesori del Duomo, il complesso di San Lorenzo Maggiore e la Chiesa monumentale di San Gregorio Armeno, oltre che il complesso paleocristiano di Cimitile.

La manifestazione si configura così come un appuntamento di risonanza nazionale e internazionale, rafforzando l’immagine di Napoli come capitale spirituale e culturale del Mezzogiorno e inserendosi a pieno titolo nel cammino verso il Giubileo 2025. Tutti gli appuntamenti principali saranno inoltre trasmessi in streaming sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Napoli, per garantire la massima partecipazione.