Napoli capitale di calcolo quantistico. La Federico II potenzia il computer Partenope: da 25 a 64 qubit

Napoli consolida il proprio ruolo nella ricerca sulle tecnologie quantistiche. Il computer Partenope, il primo calcolatore quantistico pubblico italiano basato su tecnologia superconduttiva, si prepara a entrare in una nuova fase operativa grazie all’installazione di un processore da 64 qubit, che sostituisce quello iniziale da 25.

Il sistema è stato realizzato dal gruppo di Tecnologie Quantistiche Superconduttive dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con il finanziamento del Centro Nazionale ICSC – HPC, Big Data e Quantum Computing. L’infrastruttura, inaugurata nella primavera del 2024, rappresenta uno dei progetti più avanzati in Italia nel campo della computazione quantistica.

Con il nuovo processore – sviluppato dall’azienda Quantware – il sistema amplia in modo significativo le proprie capacità di calcolo, offrendo a ricercatori e imprese una piattaforma per sviluppare algoritmi, applicazioni avanzate e nuove competenze in un settore considerato strategico a livello internazionale.

Verso una nuova fase della ricerca quantistica

Dopo l’installazione del nuovo hardware, completata a febbraio, prenderà il via la campagna di test per verificare il funzionamento dei 64 qubit che costituiscono il cuore del sistema.

L’obiettivo è esplorare nuove possibilità di calcolo e compiere ulteriori passi verso la scalabilità delle tecnologie quantistiche, uno dei principali ostacoli che ancora limita la diffusione su larga scala di questa innovazione.

«Il potenziamento di Partenope rappresenta una nuova tappa nel percorso che sta rafforzando l’ecosistema italiano della ricerca», ha dichiarato la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. «Gli investimenti del PNRR stanno producendo risultati tangibili, dotando il Paese di infrastrutture e competenze strategiche per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche».

Il ruolo del Quantum Computing Center di Napoli

Il computer quantistico è ospitato presso il Quantum Computing Center dell’Università Federico II, che negli ultimi anni ha costruito un ecosistema di collaborazione tra ricerca accademica e industria.

Secondo Francesco Tafuri, docente della Federico II e responsabile del centro, l’aumento dei qubit è un passaggio cruciale: «Più qubit fisici sono disponibili, più diventa possibile raggiungere livelli di tolleranza agli errori nel calcolo quantistico. Il nuovo processore consentirà inoltre di sviluppare algoritmi sempre più complessi e soluzioni di calcolo parallelo multinodale».

Il sistema, ha spiegato Tafuri, è il risultato del know-how sviluppato dal gruppo di ricerca napoletano e di una rete di collaborazioni scientifiche distribuite tra Italia ed Europa.

Un tassello della strategia nazionale sul quantum computing

Il potenziamento di Partenope si inserisce nella strategia del Centro Nazionale ICSC per costruire una filiera italiana competitiva nel campo del calcolo quantistico.

Accanto alla piattaforma superconduttiva di Napoli, il piano prevede la realizzazione di altre infrastrutture di ricerca presso le università di Roma, Firenze e Padova, basate su diverse tecnologie quantistiche – dai fotoni agli atomi freddi fino agli ioni intrappolati – oltre a sistemi ospitati al Tecnopolo di Bologna.

L’obiettivo è integrare queste piattaforme con le infrastrutture di supercalcolo esistenti e sviluppare architetture ibride che combinino calcolo classico e quantistico, aprendo la strada a nuove applicazioni scientifiche e industriali.

Una sfida scientifica globale

Nonostante i progressi compiuti nell’ultimo decennio, la computazione quantistica resta ancora una tecnologia emergente, limitata da problemi tecnici come la stabilità dei qubit e la gestione degli errori.

Il potenziamento del computer Partenope rappresenta quindi non solo un traguardo tecnologico per l’Università Federico II, ma anche una piattaforma di ricerca interdisciplinare e formazione avanzata, destinata a formare una nuova generazione di esperti in uno dei settori più strategici della trasformazione digitale.