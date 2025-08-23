Napoli capitale spirituale: dal 25 agosto la 75ª Settimana Liturgica Nazionale con il cardinale Parolin

Si terrà dal 25 al 28 agosto a Napoli la 75esima Settimana Liturgica Nazionale, manifestazione che per la prima volta approda in città e che assume quest’anno un carattere di assoluta eccezionalità. “Mai prima d’ora, infatti – afferma una nota -, un Segretario di Stato vaticano aveva preso parte all’iniziativa: sarà il Cardinale Pietro Parolin, a nome del Santo Padre, a conferire all’appuntamento un rilievo istituzionale e mediatico di respiro internazionale”. Un altro momento di particolare intensità sarà la celebrazione di apertura con i Vespri, presieduti dal cardinale don Mimmo Battaglia, con la straordinaria esposizione del Busto e del Sangue di San Gennaro. “Oltre al suo valore religioso – si afferma anche -, la Settimana Liturgica avrà importanti ricadute economiche e turistiche: circa 500 studiosi, liturgisti e fedeli da tutta Italia animeranno la città, con benefici diretti per il settore ricettivo e culturale. Sarà anche l’occasione per riscoprire il patrimonio artistico e architettonico di Napoli , attraverso tre percorsi dedicati: i tesori del Duomo, il complesso di San Lorenzo Maggiore e la Chiesa monumentale di San Gregorio Armeno, oltre che il complesso paleocristiano di Cimitile”. “La manifestazione si configura così come un appuntamento di risonanza nazionale e internazionale, rafforzando l’immagine di Napoli come capitale spirituale e culturale del Mezzogiorno e inserendosi a pieno titolo nel cammino verso il Giubileo 2025. Tutti gli appuntamenti principali saranno inoltre trasmessi in streaming sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Napoli , per garantire la massima partecipazione”.