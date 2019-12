Napoli, capodanno in piazza Plebiscito con Stefano Bollani e Daniele Silvestri

Saranno Stefano Bollani e Daniele Silvestri a riscaldare la notte di Capodanno 2020 in piazza Plebiscito a Napoli. I due artisti sono i grandi nomi di un programma ricco di musica e di divertimento che accompagnerà i napoletani e i turisti dalle ore 22 fino all’alba del 1 gennaio. Il Capodanno made in Naples infatti non si esaurisce con il concerto ma proseguirà, come ormai da tradizione, sul lungomare per ballare. Ad aprire il concerto sarà Bollani, che il 30 dicembre sarà insignito della cittadinanza onoraria napoletana dal sindaco Luigi de Magistris. L’esibizione del pianista e compositore sarà incentrata sulla celebrazione di Renato Carosone, artista simbolo della cultura e del patrimonio musicale partenopeo di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. A seguire calcherà il palco Daniele Silvestri, cantautore raffinato e da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei più deboli. A regalare un tocco di napoletanità ai tanti che affolleranno la piazza saranno i rapper Livio Cori e Nicola Siciliano. A completare il cast artistico, il jazzista Walter Ricci. «Siamo molto soddisfatti di avere questi due grandi nomi della musica e tanti talenti napoletani per questo programma variegato così da soddisfare tutti i gusti e le esigenze di quanti lo vorranno trascorrere con noi – ha detto il sindaco, Luigi de Magistris – Ancora una volta proponiamo questo format unico e originale in Italia ma ormai consolidato a Napoli». Il concerto sarà presentato da Max Giannini e Maria Silvia Malvone, voci di Radio Kiss kiss a cui il Comune di Napoli ha affidato l’organizzazione. Dopo l’una a diventare protagonista sarà Castel dell’Ovo con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e poi spazio alle danze in piazza Vittoria con la musica live di Ivan Granatino, di Federico di Napoli, Moderup, Marco Calone, Paki G., Marsica; in via Partenope ci si potrà scatenare a suon dei ritmi del Sud America; al Borgo Marinaro spazio alla musica revival e a Largo Diaz si ballerà con le calde sonorità dance del party Muevelo.