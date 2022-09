Napoli, Catello Maresca: Commissione Pnrr preoccupata per la scelta di un urbanista inglese per Palazzo Fuga

“La commissione PNRR e, in particolare il suo presidente Catello Maresca, esprime grande preoccupazione per le modalità con cui è stato individuato il professor Richard Burdett (di cui ovviamente non si discutono le competenze tecnico-professionali), nella qualità di legale rappresentante della Burdett Associates Ltd (società con sede a Londra), come co-progettista per il rilancio di Palazzo Fuga”. Lo dichiara in una nota Catello Maresca, presidente della commissione PNRR al Comune di Napoli, che si è riunita sul tema. “L’utilizzo della procedura di affidamento diretto per l’incarico di supporto al responsabile unico del procedimento, nel percorso di co-progettazione e produzione di uno studio di inserimento urbanistico per il Real Albergo dei Poveri, appare assolutamente sbagliato – prosegue la nota – Seppure consentita dalla legge, trattandosi di importo inferiore a 139.000 euro, sarebbe stato preferibile almeno raccogliere manifestazioni di interesse da parte di professionisti napoletani, italiani e quindi stranieri”. “Non vogliamo pensare – come ha sottolineato la consigliera Iris Savastano – che non vi fossero professionalità italiane valide e capaci. Se questo è il metodo, senza partecipazione né coinvolgimento della cittadinanza, siamo seriamente preoccupati. Chiediamo dunque all’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi di sapere quale sia la sua linea politica e se la determina sia frutto di una precisa scelta politica”.