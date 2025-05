Napoli celebra i suoi campioni: l’arte dei festeggiamenti dei tifosi partenopei

La bellissima città, antica capitale del Regno delle Due Sicilie, ritorna ai fasti di un tempo, celebrata nel mondo grazie alla vittoria del suo quarto Scudetto e si rianima di gioia ed entusiasmo. Tanti i festeggiamenti che si sono susseguiti dopo l’esito della vittoria del Napoli, da Madrid a Londra, da New York a Sydney a dimostrazione che il popolo napoletano e la sua cultura sono stati accolti ed inclusi in tutto il mondo, quasi come una vittoria di un campionato mondiale più che limitatamente solo Italiano. La sfilata di lunedì 26 maggio ha sigillato l’orgoglio e la devozione del pubblico su una squadra che ha sempre lottato fino all’ultimo. Ci sono stati anni critici in passato, molto sofferti dalla tifoseria napoletana ma nessuno ha mai perso la speranza di rivedere un Napoli vincente. Il trionfo porta con sé tanti aspetti, tanti riti e culti legati al popolo partenopeo e alla città che, ricca di spirito, è sempre stata in contatto con un lato esoterico di usanze e costumi. Una comunità che accoglie al suo interno un complesso di figure divine e laiche trasversali alle quali il popolo si appella costantemente. Una città di geni e santi, di artisti ed eccellenze, di filosofi e sportivi tra cui il più amato di sempre quando si parla di calcio: Diego Armando Maradona, una figura venerata quasi come una santità a cui si affida la propria fede calcistica, una grande luce che si è accesa quando il calciatore argentino è venuto a Napoli nel lontano 1984. Maradona ha sollevato la squadra del Napoli da un periodo oscuro riuscendo nell’impresa dello Scudetto del 1987 e regalando ai tifosi momenti di orgoglio e di speranza. Il calciatore argentino, grazie alle sue imprese in campo, ha aperto la strada all’ingresso nel Napoli a tanti altri calciatori che inizialmente erano diffidenti nel diventare parte della squadra partenopea. Oggi, camminando nei vicoli e nelle strade della città, si possono incontrare numerosi riferimenti iconografici al grande calciatore onnipresenti anche quest’anno durante tutta la stagione dello Scudetto. Altra figura di culto e di santità comprovata a cui si affidano i tifosi, spesso omaggiata in simpatici striscioni da tribuna è S. Gennaro, il santo patrono della città fatto martire nel 305 d.c. al quale vengono attribuiti numerosi prodigi e miracoli. La tifoseria napoletana si è sempre distinta per la sua ironia e per il suo credo fedele nelle tradizioni e nelle figure iconiche che hanno portato esiti positivi per la gente e per la città. Nella giornata dei festeggiamenti del 26 maggio tante famiglie con bambini, ragazzi e nonni si sono riversati su tutto il lungomare di Via Caracciolo per poter accogliere i loro beniamini, ma il tifoso del Napoli non dimentica e non ha mai dimenticato nessun calciatore, l’affetto mostrato è costante dimostrando di avere una propria disciplina anche nell’essere tifosi. Il loro entusiasmo e la loro passione nei festeggiamenti restano un qualcosa di raro che difficilmente si può trovare da altre parti, ad esempio, i fuochi d’artificio sono una caratteristica peculiare della città partenopea in festa. Una folla che si è riunita attorno ad una delle sue più grandi passioni identitarie, il calcio, talvolta eccessiva o folle ma sfacciatamente vera. Il passaggio dei campioni davanti alla folla presente ha dimostrato come la passione per un unico credo possa diventare un plasticismo vivente di creatività ammirato in tutto il mondo; tutti vorrebbero essere calciatori del Napoli con un tifo così potente e profondamente orgoglioso radicato nell’animo e nel folclore della città. Come in un teatro a cielo aperto sorrisi, lacrime, espressioni irrequiete dei volti, propagano quella dualità insita nella natura di ogni napoletano: l’azzurro e la calma del mare in contrapposizione al rosso agitato e folle del “fuoco” del Vesuvio. Figura simbolica importante che si è distinta nell’ultima partita dello Scudetto del Napoli è senza dubbio quella dello scugnizzo grazie ad una coreografia della curva B realizzata con L’IA: come in un quadro ottocentesco un bambino con la maglia azzurra strappa lo scudetto all’Inter detentrice del titolo nel 2024.Lo scugnizzo è figura archetipa nell’immaginario figurativo e culturale napoletano, esso ha rappresentato da sempre un bambino monello e lesto che vive per strada arrangiandosi con espedienti astuti; parte del folclore partenopeo e da sempre esistita, questa figura ha avuto popolarità dopo l’insurrezione contro le truppe tedesche durante le celebri quattro giornate di Napoli nel 1943. Una figura quotidiana e arcaica che vive nelle strade della città tutt’oggi. Un continuo riferimento a miti, tradizioni, storie, racconti, usanze, figure popolari che si intrecciano con il credo ed il tifo calcistico. Dunque, la vittoria del Napoli ha rappresentato sempre un evento molto significativo e fuori dal comune sia per i festeggiamenti attrattivi e creativi dei napoletani, sia per l’orgoglio dei campioni vincenti e celebrati, creando in questo modo un connubio perfetto tra una squadra che difende e custodisce la propria identità e cultura e la consapevolezza di rappresentare la città più erudita ed artistica della grande penisola.