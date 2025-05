Napoli celebra il vino italiano: Vitigno Italia sbarca al Magnolia con una cena d’eccellenza

Napoli si prepara ad accogliere una nuova tappa di Vitigno Italia, l’atteso salone dedicato alle eccellenze enologiche e ai territori vitivinicoli italiani, che quest’anno espande i suoi orizzonti con un evento speciale all’insegna del gusto. Domenica 12 maggio, la vivace atmosfera del Magnolia, noto locale del quartiere Chiaia, farà da cornice a una serata esclusiva che unirà la degustazione di pregiati vini italiani a una proposta gastronomica ispirata ai sapori di tutta la penisola.

L’appuntamento, frutto della collaborazione tra AIS Campania, presieduta da Tommaso Luongo, e lo staff di Vitigno Italia, coordinato da Maurizio Teti, trasformerà il Magnolia, situato in vico Belledonne a Chiaia, in un palcoscenico multisensoriale. L’obiettivo primario è celebrare la ricchezza e la diversità delle produzioni vitivinicole italiane attraverso un menu attentamente studiato per esaltare ogni sorso.

La special dinner del 12 maggio sarà un vero e proprio viaggio culinario attraverso le regioni italiane, dal Nord al Sud. I vini selezionati saranno i compagni ideali dei piatti creati con maestria dallo chef Antonio Chirico, che da tempo anima la cucina del Magnolia con la sua capacità di fondere sapori primaverili e suggestioni extra-regionali, valorizzando al meglio le caratteristiche di ogni etichetta proposta. Gli interessati sono invitati a prenotare il proprio posto contattando direttamente il Magnolia via telefono, WhatsApp o email.

La serata si aprirà alle 20.30 con un raffinato aperitivo di benvenuto, dove una focaccina al burro con speck affumicato, fonduta di pecorino di fossa e miele incontrerà un pan brioche con tartare di manzo e maionese alle acciughe, il tutto accompagnato dalle fresche e vivaci fragranze di un Rechof Trento Doc Brut, sboccatura 2024. A seguire, un uovo croccante su fonduta di parmigiano, asparagi e zafferano si sposerà con un elegante Trento Doc Brut Rosé, anch’esso sboccatura 2024.

Il primo piatto celebrerà la stagionalità con un delicato risotto primavera con verdure di stagione, in perfetta armonia con le note ampie e strutturate di un Umani Ronchi Plenio 2022, Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva. Il secondo porterà in tavola una saporita pancia di maialino accompagnata da peperoni in agrodolce, esaltata dal carattere vulcanico e dalla forza espressiva di un Piedirosso Campi Flegrei Dop 2022, Vigna Solfatara della vitivinicola Iovino.

Il gran finale sarà affidato al goloso Ciokovaniglia, accompagnato da una ricercata selezione di vini passiti, un connubio che promette un contrasto piacevole e un tocco di raffinata dolcezza per concludere la serata.

Questa iniziativa conferma il ruolo centrale di Vitigno Italia come punto di riferimento per il panorama vitivinicolo nazionale. La scelta di portare un assaggio dell’evento a Napoli, in un contesto dinamico come il Magnolia, sottolinea la crescente attenzione del capoluogo campano verso le eccellenze enologiche del Paese. Lo spazio nel cuore di Chiaia si trasformerà così in un luogo di scoperta e approfondimento del vino, affiancato da una cucina che valorizza la qualità degli ingredienti e la stagionalità.

Con il supporto di AIS Campania e delle cantine coinvolte, l’evento mira a creare un dialogo diretto tra produttori e appassionati, offrendo l’opportunità di degustare etichette spesso meno conosciute e di confrontarsi sulle peculiarità dei diversi territori. Il menu ideato dallo chef Antonio Chirico si adatta con precisione ad ogni vino, creando abbinamenti che raccontano storie di profumi e tradizioni italiane.

Gli organizzatori annunciano già prossimi appuntamenti di Vitigno Italia a Napoli e in altre sedi, con l’obiettivo di offrire non solo degustazioni, ma veri e propri momenti di incontro culturale intorno al mondo del vino. Il dialogo tra territorio, professionisti e pubblico rimane il cuore pulsante di questa manifestazione che continua a crescere e ad arricchire il calendario degli eventi partenopei nel 2025.