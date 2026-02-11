Napoli celebra la Giornata delle donne nella scienza: alla Federico II la II Conferenza internazionale

Napoli ha celebrato la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dall’Assemblea generale Onu nel 2015, ospitando la II Conferenza internazionale nell’Aula magna del Centro congressi dell’Università Federico II.

L’iniziativa è stata dedicata alla promozione della partecipazione femminile nelle discipline Stem – Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – con l’obiettivo di contrastare gli stereotipi di genere che ancora oggi limitano l’accesso delle giovani alle carriere scientifiche.

I dati Unesco e la sfida della parità

“Nonostante i progressi, i dati Unesco 2024 evidenziano una persistente disparità: a livello globale, le donne rappresentano solo il 35% dei laureati nelle materie Stem. L’uguaglianza di genere rimane una priorità strategica per l’Unesco, convinta che la diversità nella ricerca porti nuove prospettive e creatività, elementi essenziali per affrontare sfide cruciali come i cambiamenti climatici e la salute globale”, ha sottolineato Annamaria Colao, titolare della Cattedra Unesco “Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile”.

Colao ha organizzato la conferenza insieme a Annateresa Rondinella (ReCui) e ha aperto i lavori con una riflessione sul ruolo delle donne nelle comunità scientifiche.

I saluti istituzionali

Alla giornata sono intervenuti per i saluti istituzionali il rettore e la protettrice dell’Università Federico II, Matteo Lorito e Angela Zampella, gli assessori del Comune di Napoli Maura Striano ed Emanuela Ferrante, e gli assessori della Regione Campania Fulvio Bonavitacola ed Enzo Cuomo.

Il focus sulle scuole e l’orientamento

Un momento specifico è stato dedicato all’Istituto Galileo Ferraris di Scampia, con gli interventi della dirigente scolastica Daniela Conte e della docente Elisabetta Di Martino, per evidenziare il ruolo dell’orientamento scolastico nella scelta dei percorsi scientifici. Il confronto è stato moderato da Katherine Esposito e dal presidente del Campus Salute Pasquale Antonio Riccio.

Borse di studio e Premio “Cuore sportivo”

La conferenza si è conclusa con la cerimonia di consegna delle Borse di studio Fondazione Forme agli studenti meritevoli, seguita dalla seconda edizione del Premio “Cuore sportivo”.

Il riconoscimento, curato dall’avvocato Tommaso Mandato, è assegnato a personalità che hanno incarnato valori di lealtà, coraggio e impegno in ambiti che spaziano dalla scienza allo sport.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni promosse dall’Unesco a livello globale, tra cui il programma L’Oréal-Unesco “For Women in Science” e il progetto Saga, finalizzati a sostenere le scienziate nei Paesi in via di sviluppo e a definire standard internazionali per una scienza aperta e inclusiva.