Napoli celebra la Giornata Europea delle lingue domani, giovedì 26 settembre, alle ore 10,30, con un evento organizzato dal Comune presso la sede del Centro Europe Direct in via Egiziaca a Pizzofalcone. La ricorrenza – Giornata Europea delle Lingue – #EDL – si festeggia in tutta Europa su iniziativa del Consiglio d’Europa grazie al successo dell’Anno Europeo delle Lingue istituito nel 2001 con l’obiettivo di valorizzare le diversità linguistiche e promuoverne l’apprendimento. Un evento che coinvolse 45 stati e interessò milioni di perone, al punto che il Consiglio d’Europa in collaborazione con la Commissione Europea scelse di celebrare, il 26 settembre di ogni anno, la Giornata Europea delle Lingue. E’ un’occasione per promuovere l’importanza dell’apprendimento linguistico ed ampliare la conoscenza delle lingue, dentro e fuori la scuola, per favorire il plurilinguismo e la comprensione interculturale. Anche quest’anno, il Comune di Napoli dedica all’iniziativa una giornata di sensibilizzazione organizzata dal Centro Europe Direct, incardinato presso l’Area Gabinetto del Sindaco. Alla presenza dell’assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, l’evento ha coinvolto giovani studenti delle superiori e non solo in tavoli di conversazione in varie lingue, con il supporto di volontarie del Corpo Europeo di Solidarietà e della tirocinante Erasmus+ dello Europa diretta. I partecipanti sono stati invitati a dividersi in gruppi per acquisire familiarità con la lingua scelta e ricevere consigli e risorse utili per ulteriori approfondimenti. Un’animatrice ha guidato i ragazzi nella conversazione sui vari temi, stimolando la discussione in base al livello di conoscenza medio del gruppo. La giornata si è conclusa con un momento ludico/linguistico e la consegna degli attestati agli studenti. Alla Giornata hanno aderito l’Istituto di Istruzione Superiore «G. Siani» di Napoli e l’IIS «R. Scotellaro» di S. Giorgio a Cremano. L’attività rientra nel Piano di Comunicazione 2024 del Centro EUROPE DIRECT del Comune di Napoli , cofinanziato dalla Commissione Europea e gestito dal Servizio Promozione della Città, Progetti Internazionali e UNESCO, incardinato nel Dipartimento Gabinetto del Sindaco del Comune di Napoli con i partner progettuali Cosvitec Università & Impresa e l’associazione Noi@Europe.