Napoli celebra Pino Daniele: successo per l’anteprima del documentario di Francesco Lettieri

Quattro sale sold out, applausi scroscianti e profonda commozione: l’anteprima nazionale di Pino, il documentario diretto da Francesco Lettieri e scritto con Federico Vacalebre, ha conquistato il pubblico napoletano al cinema Metropolitan. L’evento segna un momento speciale per la storica multisala, recentemente riaperta da Circuito Cinema, che ospiterà eccezionalmente il film fino all’uscita italiana evento prevista per il 31 marzo, 1 e 2 aprile.

Prodotto da Groenlandia, Lucky Red e Tartare Film, e distribuito da Lucky Red in collaborazione con Netflix e TimVision, Pino racconta il grande cantautore partenopeo attraverso immagini inedite, video mai diffusi, backstage, registrazioni di sala e appunti personali. Un ritratto intimo e autentico, che svela un Pino Daniele ancora poco raccontato, esplorando la sua vita, le sue lotte, i suoi sogni e il suo profondo legame con Napoli.

All’anteprima hanno partecipato gli autori, i produttori Andrea Occhipinti e Matteo Rovere, il figlio dell’artista Alessandro con la moglie Emanuela e Cristina, oltre alla madre Dorina Giangrande. Grande emozione per la parete commemorativa allestita nella hall del cinema, dove gli spettatori hanno lasciato messaggi e citazioni delle canzoni più amate di Pino Daniele.

Uno dei momenti più toccanti è stato l’omaggio allo storico concerto del 19 settembre 1981 in Piazza del Plebiscito, quando oltre 200.000 persone si riunirono per ascoltare il bluesman napoletano insieme alla sua band storica: Tullio De Piscopo, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e James Senese. Il documentario raccoglie inoltre interviste a celebri artisti che hanno collaborato con lui, tra cui Fiorella Mannoia, Jovanotti, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Rosario Fiorello ed icone internazionali come Eric Clapton e Chick Corea.

Francesco Lettieri, già noto per il suo legame con la musica grazie ai film Ultras e Il segreto di Liberato, ha arricchito il racconto con videoclip girati ex novo di alcuni brani, offrendo una visione contemporanea della Napoli di Pino Daniele.

Il documentario ha ricevuto il riconoscimento della Fondazione Pino Daniele ETS, presieduta da Alessandro Daniele, che gli ha conferito il sigillo “70/10 Anniversary”, un tributo speciale in occasione dei 70 anni dalla nascita e dei 10 dalla scomparsa dell’artista.

L’anteprima di Pino ha confermato il legame indissolubile tra Napoli e il suo più grande cantautore: una celebrazione di arte, musica e memoria che continua a emozionare generazioni di fan.