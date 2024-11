Napoli: Chiesa e Fondazione Con il Sud, due progetti di welfare per la città

Offrire un’opportunità ai giovani, rilanciare l’enorme patrimonio storico culturale della città e accogliere le persone in condizione di povertà. Questi gli obiettivi dei due progetti che saranno presentati domani dall’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia e dal presidente della Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio. Si tratta di due iniziative avviate dalla Chiesa di Napoli per affrontare alcuni dei bisogni più profondi percepiti nel territorio dell’Arcidiocesi di Napoli. Sarà presentato “Casa Bartimeo”, un centro servizi innovativo della Caritas per i più poveri, che nasce all’interno della Chiesa di San Pietro ad Aram, e il Museo Diocesano Diffuso, progetto volto a combattere la disoccupazione giovanile e valorizzare il patrimonio religioso attraverso la formazione dei giovani. I progetti, cofinanziati da Fondazione Con il Sud, saranno realizzati con la partecipazione della Provincia napoletana dei Frati Minori, Fondazione Grimaldi, Fondazione San Gennaro, Arciconfraternita dei Pellegrini e con il supporto della Regione Campania.