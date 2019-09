Napoli, cimitero di Pianura nel degrado: il caso rischia di finire in Procura

Sabato mattina una delegazione di Fratelli d’Italia rappresentata dal consigliere e portavoce municipale Pasquale Strazzullo e da Pietro Diodato già storico consigliere

comunale e regionale, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, hanno effettuato un sopralluogo nel cimitero di Pianura riscontrando serie e

preoccupanti criticità igienico-sanitarie e strutturali. In particolare, raccontano i due esponenti politici, siamo scesi nell’ipogeo gestito dalla congrega religiosa facente

capo alla curia arcivescovile di Pozzuoli, dove abbiamo trovato uno stato dei luoghi a dir poco inquietante con tutte le pareti ed il solaio fatiscenti ed ammalorate da

muschi, muffa ed infiltrazioni d’acqua, la superficie completamente allagata, per non parlare delle condizioni delle fosse da interro e delle nicchie, alcune di esse

addirittura puntellate. La cosa che desta più preoccupazioni, continuano Strazzullo e Diodato, è un pilastro che mostra notevoli lesioni e cenni di crollo. Nell’immediatezza

provvederemo ad inoltrare le dovute segnalazioni agli enti competenti a tutela dell’incolumità dei cittadini oltre a richiedere gli atti per fare chiarezza sulla proprietà

e sulla gestione sulla quale si ipotizzano vari punti oscuri. Se le risposte dovessero essere quelle che immaginiamo, non esiteremo a trasmettere il tutto alla Procura della Repubblica.