“Napoli Città Danzante”: piazza del Plebiscito si trasforma in una grande scuola di ballo

È stata un successo con 3.000 partecipanti l’iniziativa ” Napoli Città Danzante” in Piazza del Plebiscito in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Ballerini e ballerine, provenienti da scuole di danza e associazioni del territorio, hanno preso parte alla grande lezione aperta promossa dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Teatro di San Carlo, con il sostegno del ministero della Cultura, nell’ambito delle celebrazioni di Napoli 2500. Etoiles e solisti del Teatro di San Carlo e la direttrice del Corpo di Ballo Clotilde Vayer hanno guidato una spettacolare lezione alla sbarra. La danza è stata accompagnata dal repertorio classico di George Gershwin, seguito da brani di Sergej Prokofiev, Pëtr Čajkovskij e Aloisius Minkus rielaborati per dal pianista del San Carlo, Nello Mallardo. “Come accade spesso, Napoli ha offerto al mondo uno scenario straordinario. Piazza del Plebiscito è stata per tutta la mattina il cuore pulsante della danza, un luogo di bellezza e di energia che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini”, ha dichiarato il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi. “Il successo ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta – ha aggiunto Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune – puntare su un calendario di eventi accessibili e diffusi, pensato per residenti e turisti è il modo migliore per valorizzare i nostri luoghi più belli e per raccontare l’anima creativa della città. Dall’inizio aprile al 5 maggio, compreso il boom di Pasqua, Napoli accoglierà 1,2 milioni di visitatori: un risultato importante, che dimostra la centralità della cultura come motore di attrazione”. Laura Valente, direttrice artistica è molto soddisfatta: “E’ stata una straordinaria occasione per sentirsi parte di una comunità che sceglie la bellezza e l’armonia della condivisione. Un’esperienza resa ancora più emozionante dall’immenso palcoscenico di piazza del Plebiscito, che ha richiamato appassionati di danza da tante città italiane. Anche questo momento delle celebrazioni per i 2500 anni della città ci vede partner del Teatro di San Carlo, con la gloriosa tradizione del suo Corpo e della sua Scuola di Ballo. È un primo passo per andare oltre l’anno di celebrazioni in corso e lasciare a Napoli una che potrà continuare nel tempo”. “La partecipazione del Teatro di San Carlo rappresenta pienamente la missione sociale e manifestazione culturale della nostra Fondazione: portare l’arte tra la gente, rendere la danza uno strumento di coesione, crescita e inclusione” ha detto Emmanuela Spedaliere, direttrice generale del San Carlo.