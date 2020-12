Napoli, CIttà dei Bambini a Ponticelli: dalla Giunta via libera ai lavori

La giunta comunale di Napoli nei giorni scorsi, su proposta degli assessori all’Istruzione Annamaria Palmieri e all’Urbanistica Carmine Piscopo, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento e di riqualificazione urbana di parte del complesso denominato “Città dei bambini” da destinare a “Laboratorio-Teatro”, ubicato nel parco della Villa Romana, in viale delle Metamorfosi, nel quartiere di Ponticelli. Il progetto, per un importo complessivo di 2.620.775,17 euro, prevede il recupero e la rifunzionalizzazione dell’auditorium, già presente nel vecchio complesso scolastico, in teatro-laboratorio per circa 190 posti per le attività teatrali destinate ai bambini e ragazzi. Inoltre, si realizzeranno sale e spazi destinati ad attività laboratoriali connesse alle attività di produzione teatrali, nonché un piccolo punto bar e una sala lettura. A completamento dell’intervento approvato in delibera, l’amministrazione comunale ha reperito ulteriori finanziamenti che consentiranno di avere nei prossimi mesi un progetto di fattibilità per la realizzazione di aule scolastiche e spazi annessi, da destinare alla fascia dei bambini 0-6 anni. “Dopo gli interventi di bonifica delle aree – affermano gli assessori Palmieri e Piscopo – e con l’approvazione del progetto esecutivo, riparte il progetto ‘Città dei bambini’, lasciato in sospeso da precedenti amministrazioni, grazie alla forte determinazione dell’amministrazione de Magistris e del territorio a realizzare luoghi destinati ad infanzia e adolescenza: vi troveranno spazio un ‘museo-laboratorio’, destinato ai ragazzi con spazi per l’apprendimento e la sperimentazione scientifica, nonché aule-laboratorio per la formazione e l’introduzione di ragazzi alle arti teatrali e cinematografiche”.