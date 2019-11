Napoli, Città della Scienza: inaugurazione ritardata per la protesta dei lavoratori

Protesta dei lavoratori di Città della Scienza prima dell’evento inaugurale di Futuro Remoto, la fiera della scienza, dove sono arrivate centinaia di scolaresche. I dipendenti di Città della Scienza chiedono il pagamento di alcune spettanze arretrate dal 2011 e hanno incontrato l’assessore regionale alle Attivitaà Produttive Antonio Marchiello per chiedergli lo sblocco degli arretrati e il miglioramento delle condizioni della struttura. La presentazione in Sala Newton per questi motivi ha subito un ritardo.