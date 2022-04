Napoli, città piena di turisti: il Comune installa nuovi infopoint

Informare i turisti rispetto alle bellezze che Napoli offre e fornire loro una prima accoglienza. Con questo obiettivo il Comune di Napoli ha dato oggi il via a quattro infopoint collocati in punti strategici: piazza Plebiscito, piazza San Gaetano nel cuore del centro storico, alla stazione centrale e all’aeroporto di Capodichino. “È un primo passo – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – abbiamo dato una risposta d’emergenza per rispondere al grande impatto di turisti, italiani e stranieri, che stanno affollando la nostra città, vederli è una gioia straordinaria. Ma è necessaria un’organizzazione strutturata dell’offerta e dell’accoglienza turistica che sarà fatta di informazione, di accompagnamento e di servizi anche utilizzando al massimo il digitale”. Non solo infopoint. Il Comune ha infatti attivato due QRcode: uno per iniziare ad analizzare i flussi turistici e l’altro che consente ai visitatori di collegarsi al sito istituzionale dell’amministrazione su cui si stanno caricando tutte le informazioni relative alle iniziative del Maggio dei Monumenti ma anche tutti i luoghi da visitare in città. “Sappiamo che si sta incrementando il mercato americano e giapponese – ha affermato Teresa Armato, assessore al Turismo – e con questi infopoint abbiamo voluto rendere la città quanto più accogliente possibile perché vogliamo rafforzare la qualità dell’accoglienza”. Armato ha sottolineato inoltre che l’analisi dei flussi turistici, accanto ai dati raccolti dall’uso del QRcode, sarà effettuata e studiata da un Osservatorio che sarà istituito così da avere “un’analisi dei dati più strutturata”.