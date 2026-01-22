Napoli Città Sicura, via alle iniziative pubbliche di sensibilizzazione

Venerdì 23 gennaio, dalle 10:00 alle 14:00, l’Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura” lancia le sue prime iniziative pubbliche per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: quattro postazioni mobili saranno allestite in piazza Municipio, piazza Nazionale, via Scarlatti (angolo via Merliani) e via Domenico Atripaldi (nei pressi del palazzo municipale di San Giovanni a Teduccio), diventando spazi di incontro con cittadini, lavoratori e gruppi scolastici.

Le attività previste comprendono: dimostrazioni di primo soccorso; prove di spegnimento con estintori didattici; mini-talk informativi; distribuzione di brochure e materiali divulgativi.

A garantire la buona riuscita dell’iniziativa saranno volontari e operatori di INAIL, ASL Napoli 1 Centro, Ordini professionali, sindacati CGIL, CISL e UIL, e associazioni come ANMIL, ANCORS e UNTESIL.

La manifestazione di venerdì 23 gennaio sarà replicata venerdì 13 febbraio in altri quattro luoghi significativi della città, in preparazione alla “Giornata comunale della sicurezza sui luoghi di lavoro” che si terrà giovedì 5 marzo 2026.

Reinsediatosi nell’ottobre 2025, l’Osservatorio “Napoli Città Sicura” conta oggi 32 soggetti tra enti pubblici, sindacati, associazioni datoriali, ordini professionali e organizzazioni del Terzo Settore, impegnati nella promozione della cultura della prevenzione e nella riduzione degli infortuni sul lavoro.

“Con queste iniziative sul territorio, vogliamo rafforzare il dialogo con la comunità, valorizzare il ruolo della prevenzione e consolidare una cultura condivisa della sicurezza”, afferma il presidente dell’Osservatorio, il consigliere comunale Domenico Palmieri. “Il nostro obiettivo è promuovere la partecipazione attiva di istituzioni, mondo del lavoro, scuola e cittadini”.