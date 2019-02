Napoli, City Half Marathon: Confesercenti in gara per la legalità

Grande successo, nonostante l’emergenza maltempo, per il 1° Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, la gara podistica organizzata da Guardia di Finanza, Confesercenti Campania e Ordine dei Commercialisti nell’ambito della “Napoli City Half Marathon”. Tra i partecipanti anche oltre duecento imprenditori e commercianti associati a Confesercenti Campania, tra cui il presidente Interregionale (Caampania e Molise) Vincenzo Schiavo, il direttore interregionale Pasquale Giglio e il direttore di Confesercenti Napoli Pasquale Limatola. Grande prestazione sportiva di Vincenzo Schiavo, che ha portato a termine l’intero percorso di 21,1 chilometri, facendo registrare l’ottimo tempo di 2 ore e 28 minuti tra viale Kennedy (start alle ore 9) e la Mostra d’Oltremare . “E’ stato un grande successo – ha commentato Vincenzo Schiavo – con una partecipazione massiccia di gareggianti ma anche dei napoletani, che ci hanno sostenuto a bordo strada. Nonostante l’emergenza maltempo tutto è filato liscio: correre nella nostra città regala sensazioni emozionanti e uno spettacolo unico, con il vento che spazzava il mare e con una condivisione di intenti grazie allo sport. Per una volta, e lo dico col sorriso, noi imprenditori abbiamo corso inseguendo i finanzieri e non il contrario… Scherzi a parte, ringrazio la Guardia di Finanza, nella persona del generale Virgilio Pomponi, e l’Odcec, nella persona del presidente Vincenzo Moretta, per l’organizzazione e la partecipazione. Si è creato, inoltre, un indotto economico importante, con la presenza di oltre 20mila persone in città che hanno dormito, mangiato e dato impulso allo shopping napoletano. Con Odcec e Gdf abbiamo costituito – conclude il presidente di Confesercenti Interregionale – una triade importante: questa gara è solo l’inizio, simbolico, di un percorso da percorrere insieme, nel rispetto delle leggi, sublimando la legalità economica e lanciando un messaggio chiaro: stare nella legalità conviene, Confesercenti Campania promuove il pagamento delle tasse invocandone l’abbassamento. Iniziative come queste vanno sostenuto e incrementate”.