Napoli, City half marathon: giovedì 28 la presentazione del charity program

La Napoli City Half Marathon si arricchisce quest’anno del Charity Program, un ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half Marathon, in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione no profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere le organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Nchm ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri runners solidali. Il progetto sarà presentato giovedì 28 novembre alle ore 11.30 nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli. Interverranno l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, l’assessore alle Politiche sociali e Welfare Monica Buonanno, i responsabili di Napoli City Half Marathon e di Sport Senza frontiere Onlus.

La Napoli City Half Marathon è un evento urbano competitivo con partecipazione di massa arrivato alla sua 7a edizione in programma il 23 febbraio 2019 con partenza e arrivo in viale Kennedy, alla Mostra d’Oltremare. Negli ultimi quattro anni la crescita nel numero di classificati della Nchm si è quasi quintuplicata e la gara si è inserita tra le prime tre mezze maratone in Italia. La Napoli City Half Marathon si corre su un percorso velocissimo e in un paesaggio unico, che attraversa di corsa il cuore di Napoli, patrimonio mondiale Unesco. Fanno parte dell’evento la Staffetta Tw ngo e lo Sport Expo. La gara è certificata da Fidal, Aims, Iaaf e European Athletics. Sport Senza Frontiere è una onlus che persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza educativa e socio-sanitaria, in favore di soggetti socialmente svantaggiati, attraverso la realizzazione di interventi di inclusione sociale tramite la pratica sportiva. In modo particolare nei confronti di minori in condizione di disagio socio-economico e a rischio di esclusione ed emarginazione.

Garantire il diritto allo sport, renderlo accessibile a chi più ne ha bisogno, portarlo lì dove non c’è e diffonderne principi e valori, questa è la principale missione della onlus che ha progetti a Napoli, Roma, Milano, Torino, Bergamo e Trento. In particolare a Napoli Sport Senza Frontiere è operativa nei quartieri orientali di Barra, San Giovanni e Ponticelli e nella zona nord di Scampia dove vengono seguiti oltre 60 minori inseriti in altrettanti corsi sportivi di varie discipline (calcio, ginnastica artistica, badminton, karate, judo e triathlon). Tutte le organizzazioni non profit locali interessate, le Asd nonché le realtà produttive del territorio che vorranno informazioni per la partecipazione al Charity Program per le attività di fundraising, progetti di Csr e team building aziendali potranno partecipare ad appositi workshop informativi. I Workshop saranno condotti da Sport Senza Frontiere insieme a Rete del Dono, la principale piattaforma di crowdfunding per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit.