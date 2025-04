Napoli commemora Alessandro Scarlatti con concerti, incontri e una mostra a 300 anni dalla morte

Si intitola ‘300 Alessandro Scarlatti il ​​progetto speciale che, tra il 29 aprile e il 24 ottobre, celebra a Napoli , nel 300/o della morte, il grande musicista attivo tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento. Concerti, incontri e una mostra nel programma della manifestazione realizzato dall’Associazione Alessandro Scarlatti con il sostegno del ministero della Cultura e del Comune che la inserisce negli eventi di ‘ Napoli 2500′. ‘Alessandro Scarlatti – sottolinea Laura Valente, direttrice artistica di ‘ Napoli 2500′ – occupa un posto straordinario nella storia della musica. Era giusto celebrare il suo genio con una rete di partnership prestigiosa, incrociando le due ricorrenze’. Un progetto speciale dell’Associazione Scarlatti, presieduta da Oreste de Divitiis, che rende omaggio alla figura del suo nume tutelare “attraverso un ciclo di concerti – evidenzia il direttore artistico Tommaso Rossi – che accolgono interpreti di fama internazionale, specialisti riconosciuti nel repertorio musicale barocco eseguito con strumenti antichi e prassi storicamente informate”. Con il sostegno della Regione Campania e in collaborazione con Fondazione Emiddio Mele, Fondazione Banco di Napoli e Gruppo Caronte, la manifestazione comincia martedì 29 aprile (alle 18) nel Conservatorio San Pietro a Majella con ‘La Gloria di Primavera’ (del 1716) eseguita dall’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori italiani diretta da Ignazio Schifani. Il 6 maggio nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo la giornata di studio dedicata al compositore inizia (alle 11) con la presentazione del volume di Luca Della Libera ‘The Roman Sacred Music of Alessandro Scarlatti’, e continua (alle 17.30) con l’esecuzione de “I concerti sacri di Alessandro Scarlatti” ad opera dello ScarlattiLab diretta da Antonio Florio. In programma anche ‘Il popolano ostinato’ concerto ideato da Alessandro de Carolis (13 maggio), e ‘Il violoncello di Partenope’ (22 maggio) con Adriano Fazio ed Elisabetta Guglielmin. A ottobre gli ultimi due concerti, con l’ensemble polacco Il Giardino di Delizie (19 ottobre) e la Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio (24 ottobre) e l’inaugurazione a Palazzo Ricca di una mostra documentaria dei reperti manoscritti di Alessandro Scarlatti.