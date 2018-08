Napoli, commissione comunale analizza il caso San Paolo

Giovedì 30 agosto alle ore 12.00 si riunirà la commissione Trasparenza del consiglio comunale di Napoli, presieduta da Domenico Palmieri. Al centro dell’incontro (via Verdi, 35, terzo piano), saranno trattate le recenti vicende relative all’utilizzo dello Stadio S. Paolo ed, in particolare, gli atti relativi alla transazione e nuova Convenzione tra S.S.Calcio Napoli e Comune. “La convocazione – spiega una nota – avviene d’urgenza in considerazione delle recenti vicende intervenute sull’argomento e delle diverse sollecitazioni pervenute dai consiglieri comunali”.