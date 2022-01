Napoli, condono: riaperti i termini del bando per la Commissione Paesaggistica

Via libera all’unanimità, dalla Commissione Urbanistica del Comune di Napoli, alla riapertura dei termini Del bando per la costituzione della Commissione Locale per Paesaggio, organismo previsto dalla legge ed indispensabile all’attuazione dell’iter per l’evasione delle decine di migliaia di domande di condono edilizio giacenti presso l’amministrazione comunale.

Lo rende noto il presidente della commissione Massimo Pepe.

“Oggi – spiega Pepe – abbiamo preso atto del parere favorevole del Servizio Avvocatura ed entro la fine di questa settimana verrà pubblicato sul sito del Comune il bando e le modalità per la presentazione delle domande”.

“Naturalmente – aggiunge – saranno fatte salve quelle già presentate con l’avviso pubblico della vecchia amministrazione ed è chiaro che i candidati che avevano già prodotto un’istanza potranno aggiornarla integrando il curriculum e la documentazione, fermo restando l’obbligo di confermare l’interesse alla partecipazione”.

“La costituzione di questo organismo era già stata prevista dalla precedente amministrazione senza che tuttavia questa ne avesse dato seguito.

“La commissione urbanistica – rimarca e conclude il suo presidente – è fortemente motivata ed intende attivare in tempi assolutamente celeri e certi tutti gli strumenti necessari a dare seguito alle istanze di sanatoria presentate dai cittadini ai quali, per almeno una trentina di anni, nessuna amministrazione ha mai dato una risposta, negativa o positiva che sia”.