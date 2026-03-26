Napoli confronto sulla blue economy: da Bagnoli all’America’s Cup, città hub strategico del Mediterraneo

La blue economy come leva strategica per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno e dell’intero bacino del Mediterraneo. È questo il tema al centro del workshop promosso a Napoli da GA Alliance, che riunisce (domani, venerdì 27 marzo, a Palazzo Donn’Anna) rappresentanti delle istituzioni, delle autorità portuali e del mondo produttivo per un confronto sulle prospettive della portualità, della nautica e della gestione del demanio marittimo.
In un contesto globale sempre più competitivo, caratterizzato dalla necessità di garantire certezza del diritto e rapidità amministrativa, la solidità dei titoli concessori e la compliance normativa assumono un ruolo decisivo per attrarre investimenti e favorire la crescita del sistema portuale e turistico.
Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo di Napoli come hub strategico del Mediterraneo e alle principali sfide regolatorie della portualità campana, con un focus su due dossier chiave: la rigenerazione dell’area di Bagnoli e l’impatto dell’America’s Cup. Due progetti che rappresentano non solo interventi di trasformazione urbana, ma veri e propri banchi di prova per un modello di governance trasparente ed efficiente, capace di valorizzare il territorio e attrarre capitali internazionali.
La tavola rotonda vedrà la partecipazione, tra gli altri, del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, dell’assessora al turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, dell’assessore regionale ai trasporti e al demanio Mario Casillo, del presidente dell’autorità portuale Napoli-Salerno Eliseo Cuccaro, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle professioni.
“Napoli può diventare un modello di sviluppo per la blue economy nel Mediterraneo, a condizione di coniugare rigore giuridico, semplificazione amministrativa e visione industriale”, sottolineano gli organizzatori di GA Alliance.
L’iniziativa si propone di individuare soluzioni concrete per rafforzare la competitività del sistema portuale campano e promuovere un quadro regolatorio stabile e attrattivo per gli investimenti, contribuendo alla crescita economica del Mezzogiorno.
I partecipanti alla tavola rotonda
- Francesco Sciaudone, managing partner, GA Alliance
- Edoardo Rixi, parlamentare, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
- Teresa Armato, assessora al turismo e alle attività produttive, Comune di Napoli
- Antonio Capacchione, presidente, Sindacato italiano balneari
- Mario Casillo, assessore ai trasporti e demanio, Regione Campania
- Eliseo Cuccaro, presidente, Autorità portuale Napoli-Salerno
- Vasco De Cet, direttore, Ceo e consulente di porti turistici
- Dino Falconio, sub commissario straordinario per la rigenerazione urbana Bagnoli–Coroglio
- Vittorio Genna, vicepresidente, Unione industriali di Napoli
- Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, vicepresidente Anci
- Alessandro Barbieri, partner, GA Alliance
- Ezio Perillo, of counsel, GA Alliance
- Francesco Urraro, of counsel, GA Alliance; vice presidente Consiglio di presidenza, Consiglio di Stato