Napoli confronto sulla blue economy: da Bagnoli all’America’s Cup, città hub strategico del Mediterraneo

La blue economy come leva strategica per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno e dell’intero bacino del Mediterraneo. È questo il tema al centro del workshop promosso a Napoli da GA Alliance, che riunisce (domani, venerdì 27 marzo, a Palazzo Donn’Anna) rappresentanti delle istituzioni, delle autorità portuali e del mondo produttivo per un confronto sulle prospettive della portualità, della nautica e della gestione del demanio marittimo.

In un contesto globale sempre più competitivo, caratterizzato dalla necessità di garantire certezza del diritto e rapidità amministrativa, la solidità dei titoli concessori e la compliance normativa assumono un ruolo decisivo per attrarre investimenti e favorire la crescita del sistema portuale e turistico.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo di Napoli come hub strategico del Mediterraneo e alle principali sfide regolatorie della portualità campana, con un focus su due dossier chiave: la rigenerazione dell’area di Bagnoli e l’impatto dell’America’s Cup. Due progetti che rappresentano non solo interventi di trasformazione urbana, ma veri e propri banchi di prova per un modello di governance trasparente ed efficiente, capace di valorizzare il territorio e attrarre capitali internazionali.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione, tra gli altri, del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, dell’assessora al turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, dell’assessore regionale ai trasporti e al demanio Mario Casillo, del presidente dell’autorità portuale Napoli-Salerno Eliseo Cuccaro, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle professioni.

“Napoli può diventare un modello di sviluppo per la blue economy nel Mediterraneo, a condizione di coniugare rigore giuridico, semplificazione amministrativa e visione industriale”, sottolineano gli organizzatori di GA Alliance.

L’iniziativa si propone di individuare soluzioni concrete per rafforzare la competitività del sistema portuale campano e promuovere un quadro regolatorio stabile e attrattivo per gli investimenti, contribuendo alla crescita economica del Mezzogiorno.

I partecipanti alla tavola rotonda