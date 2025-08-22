Napoli, Conte: Lo scudetto? Lukaku ci manca e ripetersi non sarà facile, ma siamo allenati per far fronte a tutto

“Quello di Lukaku è uno stop importante, un giocatore che ha un peso specifico notevole. L’ha avuto nella vittoria dello scudetto ma sappiamo benissimo che possono capitare queste situazioni. Qualcosa di importante è successo anche nella passata stagione e non riguardava gli infortuni. Eppure i ragazzi hanno fatto fronte a tutto. Non bisogna andare indietro a recriminazioni. Dobbiamo trovare la soluzione. A ogni difficoltà non ci siamo pianti addosso. Con i ragazzi non ho parlato di Lukaku. Dobbiamo lavorare affinché quello che si ha a disposizione possa splendere il più possibile”, l’ha affermato Antonio Conte alla vigilia della sfida d’esordio del Napoli in casa del Sassuolo. “Qual è la parola chiave per ripetersi? A questo gruppo non c’è bisogno di ripetere niente. È un gruppo serio con ragazzi responsabili che hanno voglia di lavorare e migliorarsi. Dopo il titolo del 2023 siamo arrivati decimi. Si vince tutti, si festeggia tutti, nell’eventualità si perde tutti. Siamo consci che sarà un campionato difficile. Ci sono tante squadre attrezzate e noi dovremo fare del nostro meglio. Avendo vinto l’anno scorso abbiamo aperto tanti orizzonti anche a chi non ha vinto lo scudetto”, ha detto ancora Conte.