Napoli-Conte, oggi l’addio. De Laurentiis vuole chiudere al più presto con Allegri

Il tecnico ha deciso di lasciare gli azzurri, destinazione Juventus. De Laurentiis ne è consapevole e lo ha lasciato intendere anche ieri sera, durante la cena per celebrare il titolo: “Auguro a Conte di continuare a mietere successi nella sua carriera. È un uomo che lavora con dedizione e merita rispetto. Grazie, Antonio”.

Addio senza drammi

Niente drammi, nessuno strappo. Tra i due c’è stima reciproca, rispetto e affetto. Un addio sereno, lontano anni luce dalla “telenovela” Spalletti. Conte ribadirà la sua volontà di andare via, De Laurentiis proverà un ultimo tentativo — anche perché la squadra stravede per lui — ma il tecnico è deciso: la sua strada e quella del Napoli si separano qui. Nessun indennizzo previsto, solo una stretta di mano e tanti ringraziamenti. Il patron è chiaro: “Non trattengo nessuno controvoglia. Chi non si sente più a casa, è giusto che cambi aria”.

Obiettivo Allegri

E allora? Si volta subito pagina. De Laurentiis ha già in testa il suo piano B (che in realtà è un vecchio pallino): Massimiliano Allegri. L’ex tecnico bianconero è l’uomo su cui puntare per garantire continuità e solidità, evitando gli errori già commessi con Rudi Garcia.

Per lui è pronto un contratto biennale da 6 milioni a stagione più bonus, con possibile opzione per un terzo anno a favore del club. Le parti torneranno a parlarsi nelle prossime ore. Napoli vuole un allenatore solido, esperto, che sappia gestire la pressione e mantenere la squadra in alto. E Allegri risponde all’identikit alla perfezione.