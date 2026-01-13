Napoli, Conte squalificato per due giornate dopo l’espulsione

Roma, 13 gen. (askanews) – Due giornate di squalifica per il tecnico del Napoli Antonio Conte. È questa la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto anche un’ammenda di 15mila euro: il tecnico azzurro era stato espulso per le proteste furiose al 71′ nella sfida a San Siro contro l’Inter, in occasione del rigore per il fallo di Rrhamani su Mkhitaryan. Conte è stato squalificato per due giornate “Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.