Napoli, controlli a tappeto nella zona dei baretti e a Santa Lucia. Decine di contravvenzioni

Gli agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Chiaia, hanno effettuato numerosi controlli tesi a contrastare l’illegalità soprattutto nelle zone della cosiddetta movida. Le zone particolarmente interessate sono state l’area dei baretti di Chiaia, via Filangieri, via dei Mille, via Santa Lucia, Riviera di Chiaia, via Giordano Bruno. Nell’ambito dei controlli sono state elevate, a 19 attività commerciali, contravvenzioni di diversa natura, dalla mancanza di autorizzazione amministrativa allo sversamento dei rifiuti, dall’occupazione abusiva di suolo pubblico al divieto di fumo in locali pubblici. Sempre a Chiaia il Nucleo Turistico ha incrementato i controlli all’abusivismo del trasporto scolastico, infatti al Corso Vittorio Emanuele, sono stati sorpresi due conducenti che svolgevano servizio di accompagnamento scolastico, sprovvisti di apposita autorizzazione. Agli stessi è stata comminata la sanzione amministrativa di 173 euro prevista dall’articolo 85 del Codice della Strada e i veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per due mesi.