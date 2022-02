Napoli, controlli alla movida: nove verbali

Controlli, la scorsa notte, nella zona della Movida di Napoli dopo l’entrata in vigore della nuova ordinanza che prevede norme più restrittive dopo diversi episodi di violenza che si sono registrati nei giorni scorsi. Verificate 121 attivita’ e dai controlli sono scaturiti 9 verbali per diverse violazioni: in particolare e’ stato necessario sanzionare le inosservanze nella zona di Chiaia in Vicoletto Belledonne, Via Bisignano e Via Ferrigno, nella zona del Centro Storico in piazza Bellini, via Bellini, via Costantinopoli e in zona Vomero in Via Morghen, Via Tarantino e Via Kerbaker. In 6 casi le violazioni hanno riguardato il mancato rispetto dell’orario di chiusura, in due circostanze per la emissione di musica udibile all’esterno di un locale ed in un’altra situazione perche’ un esercizio di vicinato vendeva per asporto alcool dopo la mezzanotte. In due casi sono inoltre scattate altrettante denunce all’Autorità Giudiziaria per rifiuto all’ordine di chiusura imposto dalle autorita’, le due attivita’ saranno inoltre segnalate anche alla Questura per la emissione di eventuali provvedimenti di sospensione. I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’alba per verificare che nessuna attivita’ riaprisse prima delle 5.00, come previsto nell’ordinanza. Numerose sono state le verifiche da parte della Municipale anche nei confronti di bar, locali, pizzerie e ad attivita’ imprenditoriali, per le norme anti Covid: effettuati 520 controlli , 7 i verbali per il mancato controllo e il possesso del green pass e per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.