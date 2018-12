Napoli, controlli sui roghi di rifiuti: 8 denunce, sanzioni per 170mila euro

Operazione di controllo straordinario del territorio dei comuni di Acerra, Castello di Cisterna, Ercolano, Marcianise, Palma Campania, Quarto e Villaricca, in provincia di Napoli. In campo 19 equipaggi, per un totale di 51 unità appartenenti al raggruppamento Campania dell’esercito Italiano, carabinieri di Castello di Cisterna, la forestale, guardia di finanza di Casalnuovo, reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Napoli, polizia metropolitana, polizia locale dei comuni interessati, nonché personale dell’Arpac. Sono state controllate 7 attività commerciali e imprenditoriali operanti nei settori tessile, chimico, agricolo, materie plastiche, trasporti; tre sono state sequestrate.