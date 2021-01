Napoli corsaro a Cagliari

di Diego Pantani

Nella prima gara dell’anno il Napoli convince andando a vincere per

4-1 in casa del Cagliari. II Napoli è padrone del gioco e nei primi

venticinque minuti costruisce varie occasioni con i suoi attaccanti

che non vanno in porto. Al 25’pt però la squadra di Gattuso passa,

scambio tra Petagna e Zielinsky, con quest’ultimo che con un sinistro

appena fuori area, punisce il Cagliari con la rete dell’1-0. Al 28’pt

Lozano, come sempre tra i più positivi, prova un tiro col mancino, che

esce di pochissimo dalla porta di Cragno. Al 35’pt Manolas la fa

grossa regalando il pallone nella propria area a Simeone, ma

l’attaccante non ne approfitta calciando fuori. Nella ripresa al 60’st

la squadra isolana arriva al momentaneo pareggio quando, sugli

sviluppi di un calcio d’angolo, Nandez mette in mezzo un pallone che

Maksimovic svirgola ma che poi arriva a Joao Pedro, che supera Ospina.

II Napoli non si scompone e sempre con Zielinsky, che dopo aver

dribblato un paio d’avversari, ritrova subito il vantaggio al 62’st

con un gol sul primo palo. Al 65’st il Cagliari è pure costretto in

inferiorità numerica per una doppia ammonizione ricevuta la

Lykogiannis per una brutta entrata su Lozano. Al 74’st ancora il

”Ciucky”Lozano protagonista su calcio d’angolo che riceve un pallone

dentro l’area e facilmente batte Cragno per la terza volta. All’84’st

il Napoli mette il sigillo al risultato, Di Lorenzo calcia in porta,

Caligara tocca con la mano e l’arbitro Manganiello decreta calcio di

rigore. Sul dischetto va Insigne che segna e permette ai suoi di

vincere la partita dopo due sconfitte ed un pari in campionato che

fanno iniziare bene l’anno.