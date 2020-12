Napoli corsaro a Crotone, la vetta si avvicina

di Diego Pantani

II Napoli esce dallo ”Scida” di Crotone con i tre punti dopo una

presta convincente prestazione, calando un’altro poker. In attacco

Gattuso schiera Petagna centravanti, che al 24’pt va vicino al gol

quando su assist di Insigne, tenta un tiro che sfiora l’angolino. II

Crotone nella prima mezzora imprime ritmi alti al gioco ma al 30’pt

deve soccombere quando Zielinski fa un tunnel ad un avversario e serve

palla a Insigne, che con una magia delle sue, fa partire un tiro a

giro da fuori area che strabilia il portiere crotonese. Al 36’pt il

tecnico calabrese sostituisce Benali per Vulic, ed al 37’pt, la

squadra di casa, proprio con il neo entrato Vulic che, da posizione

ravvicinata effettua un tiro che viene respinto con una grande parata

da Ospina. Nella ripresa al 49’st il Crotone si complica la vita a

causa di un’entrataccia di Petriccione a metà campo su Demme che si fa

espellere dall’arbitro Marinella. Al 58’st il Napoli raddoppia il

vantaggio, Insigne fa la giocata alla Callejon sul secondo palo, ma

questa volta però c’è il messicano Lozano a farsi trovare pronto e

battere di nuovo Cordaz. Al 68’st il Napoli sostituisce Zielinski per

lasciare posto a Mertens, ed al 76’st il belga costruisce una bella

trama offensiva effettuando un passaggio no-look per Demme, che con un

diagonale di destro fa 3-0. Mertens è piuttosto ispirato ed è così che

viene servito il poker, il numero 14 vede nello spazio Petagna, che

questa volta non sbaglia, fissando il risultato sul 4-0. Napoli che

sale al terzo posto in classifica a cinque punti dal MIlan capolista e

la prossima partita se la giocherà in casa contro la Sampdoria.