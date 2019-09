Napoli, corso sopravvivenza in mare per gli allievi dell’Accademia aeronautica

Dal 26 al 30 agosto 2019 una rappresentanza di allievi del Corso Zodiaco 5, del 125esimo Corso A.U.P.C. (Allievi Ufficiali Piloti di Complemento) e un Sottufficiale della Marina Militare hanno svolto il 3° corso di sopravvivenza in mare presso l’Accademia Aeronautica ed il Distaccamento Straordinario A.M. di Miliscola (Na). In particolare, nella giornata di mercoledì 28 agosto, è stata effettuata un’esercitazione per simulare le procedure di soccorso e recupero in mare a seguito di lancio con il paracadute, atterraggio di emergenza o ammaraggio, per consentire ai frequentatori di mettere in pratica le differenti tecniche di nuoto, salvataggio e utilizzo dei materiali in dotazione. Per l’occasione è stato impiegato un elicottero HH-212 del 21esimo Gruppo Volo del 9° Stormo di Grazzanise (Ce). L’addestramento, iniziato con lo svolgimento di attività teoriche a cura del personale del 17esimo Stormo, è parte del corso di sopravvivenza in mare basico durante il quale sono state illustrate le tecniche di sopravvivenza in mare e le procedure di recupero. Il corso ha lo scopo di far acquisire le nozioni per una corretta gestione di potenziali situazioni di emergenza ed operare in condizioni di efficacia e sicurezza a seguito di recupero effettuato dai velivoli di ricerca e soccorso dell’Aeronautica Militare. Per i frequentatori si è trattato di un momento peculiare per la loro formazione militare e professionale e di un importante arricchimento del rispettivo bagaglio di competenze e conoscenze.