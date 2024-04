‘Napoli crea’, oggi la presentazione dell’evento con i maestri artigiani ambasciatori del Made in Italy nel mondo

Oggi, alle 12:30, nella Sala Giunta del Comune di Napoli si terrà la presentazione dell’evento ‘Napoli crea’ in programma il 15 aprile in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. La ricorrenza è istituita a livello nazionale dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per promuovere il lavoro dei maestri artigiani che sono gli ambasciatori delle nostre eccellenze nel mondo. L’idea di celebrare la Giornata nazionale del Made in Italy anche nella città partenopea – custode di una forte tradizione artigianale che va dalla sartoria alle ceramiche, dai presepi ai gioielli – è dell’associazione Le mani di Napoli che ha promosso l’evento con il coinvolgimento di artigiani, istituzioni, imprenditori, accademici, studenti.

Alla conferenza di presentazione interverranno Chiara Marciani, assessora al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli , Armida Filippelli, assessore alla Formazione della Regione Campania, Fabrizio Luongo, vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli, Giancarlo Maresca, presidente di Le mani di Napoli, Damiano Annunziato, vicepresidente di Le mani di Napoli, Vincenzo Capuano, presidente Le botteghe di San Gregorio Armeno, e Pasquale Della Pia, consigliere Assocalzaturifici e componente della sezione Moda dell’Unione Industriali.