Napoli, Creative Lab: corso di formazione gratuito, il bando scade il 7 gennaio

Scade il 7 gennaio il bando di selezione per partecipare al corso di formazione gratuito Creative Lab Napoli rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 con idee imprenditoriali a vocazione culturale e sociale.

Creative Lab Napoli è il percorso formativo e laboratoriale – coordinato dal professor Lello Savonardo del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con l’Osservatorio Territoriale Giovani (OTG), la Fondazione Idis-Città della Scienza, Mad Entertainment S.P.A. e Ufficio K srl – che intende creare un ponte tra il territorio, le imprese e le istituzioni culturali, fornendo le chiavi interpretative e gli strumenti più efficaci per valorizzare le diverse forme di creatività giovanile al fine di promuovere nuove forme di imprenditoria sociale, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali della comunicazione. Obiettivo del percorso – la cui prima edizione ha visto la partecipazione di 35 giovani startupper provenienti dai più disparati ambiti disciplinari e settori produttivi – è quello di formare, nei soggetti partecipanti, una cultura digitale d’impresa, di valorizzare e ottimizzare capacità creative ed espressive che possono essere sviluppate al fine di favorire la creazione di nuove imprese e progetti a vocazione culturale e sociale. In particolare, le attività di formazione – a cura dell’Osservatorio Territoriale Giovani (OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli e di Città della Scienza avranno ad oggetto diversi temi legati all’industria creativa e culturale, alla social innovation, al marketing e alla comunicazione d’impresa. L’esperienza formativa sarà, inoltre, arricchita da una rassegna cinematografica e una musicale a cura di Mad Entertainment spa e Ufficio K srl.

La selezione è rivolta a 25 partecipanti e 10 uditori residenti in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Napoli, che aderiranno a venti incontri presso il Centro Giovanile Na.Gio.Ja. di Soccavo.

Il corso è promosso dall’Assessorato ai Giovani, Creatività e Innovazione del Comune di Napoli, capofila del partenariato del Progetto “Na.Gio.Ja._Costruiamo opportunità”, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Campania “Benessere giovani Organizziamoci”.